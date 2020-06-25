18:00 | 25.06.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Учителька з Тернопільського району Марія Гриньків стала учасницею нового польсько-українського освітнього проекту

Irena 0 Views Прокоментуй!

Марія Гриньків – учитель початкових класів НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» стала учасником нового польсько-українського освітнього проекту «Барви навчання – застосування сучасних методів навчання в українській початковій школі».

Проект співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – “Зміни в регіоні”, яку реалізує Фонд “Освіта для демократії”. Із 1001 анкети, поданих до участі у проєкті, Марія Михайлівна за результатами мотиваційного анкетування увійшла до групи 40 учителів, які представлятимуть різні куточки України.

Проєкт триватиме з червня до кінця року. Упродовж наступного півріччя польські тренери KLANZA проведуть для українських вчителів цикл вебінарів, які охоплюватимуть різні тематичні блоки. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *