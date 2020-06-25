Незабаром у Білецькій ОТГ відкриють ЦНАП: що це і «з чим його їдять»?

Чи доводилось вам виробляти житлову субсидію, реєструвати земельну ділянку чи подавати документи на отримання державної допомоги?

Якщо в уяві одразу ж виникли величезні черги, безкінечні копіювання («папірчик на папірчик…»), працівники-службовці, які закриваються попити чаю і вчать вас жити та вистояти в черзі по кілька разів, старі темні приміщення й довгі коридори, то можна починати радіти, адже у ЦНАПі усе докорінно інше.

📌Переваги ЦНАП:

✅ ЦНАП – це достатній перелік адміністративних послуг, які є найнеобхіднішими для більшості громадян (РАЦС; «нотаріат»; реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу, реєстрація земельних ділянок та надання відомостей з Державного земельного кадастру; паспортні послуги; державні допомоги, житлові субсидії та інші адмінпослуги соціальної сфери; пенсійні послуги тощо).



✅ ЦНАП – це зручний для вас (клієнтоорієнтований) режим роботи.

✅ ЦНАП – це привітні адміністратори, які швидко та якісно надають адміністративні послуги.

✅ ЦНАП – це отримання невідкладних послуг (при можливості) за один візит.

✅ ЦНАП – це комфортне відкрите (некабінетне) приміщення, безбар’єрне, адаптоване до потреб різних груп відвідувачів.

✅ ЦНАП – це можливість здійснити оплату платних адмінпослуг на місці, не відлучаючись у банки.

✅ ЦНАП у Білецькій ОТГ – це не тільки центральний офіс у селі Біла, але й територіально доступні послуги для жителів сіл громади зі створенням віддалених робочих місць у селах: Великий Глибочок, Ігровиця, Івачів Долішній.



📌 Що вже зроблено на сьогодні для створення ЦНАП у Білецькій ОТГ?

– Білецька сільська рада проробила відповідну роботу, підготувала необхідні документи й виконала усі умови, щоб стати переможцем четвертого етапу програми «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення» за підтримки «U-LEAD з Європою»;

– Після капітального ремонту приміщення для ЦНАП у с. Біла відповідає усім сучасним вимогам.

📌 Що потрібно зробити для створення ЦНАП на даному етапі?

Для отримання інвестицій від «U-LEAD з Європою» (у вигляді обладнання, сучасних меблів, техніки, комп’ютерного та програмного забезпечення тощо) необхідно до 1 липня 2020 року:

– Депутатам з’явитись на сесію 26 червня;

– Затвердити Концепцію розвитку ЦНАП;

– Затвердити Регламент роботи і Положення про роботу ЦНАП;

– Затвердити структуру ЦНАП та ввести необхідні зміни у структуру Білецької сільської ради.

❗️ Але не поспішайте радіти! Адже ЦНАПу “бути чи не бути”.

❓ – Знаєте, чим Білецька ОТГ може «прославитись» й здивувати міжнародну спільноту?

– Між депутатами Білецької сільської ради шириться думка (чи то заклик) не голосувати (?) за жодне із питань 29 сесії, у тому числі за питання ЦНАП. У такому разі інвестиції у приблизному розмірі 1,5 млн. (півтора мільйона) гривень (!) до громади не поступлять, і те, що можна було б отримати в подарунок від європейських партнерів, доведеться закупляти самій громаді, відмовившись при цьому від якоїсь відремонтованої дороги чи відремонтованого приміщення.

❗️ Не намагайтесь шукати логіку, чим керуються депутати, здатні провалити міжнародну співпрацю.

Краще зателефонуйте своєму депутату і запитайте, як він буде представляти ваші інтереси у питаннях створення ЦНАП, голосуючи 26 червня.

❓ Якщо, раптом, депутат скаже, що не вивчив питання, тому не буде за нього голосувати, підкажіть, що на сайті оприлюднені проекти рішень, з якими можна ознайомитись, або ж роз’ясніть йому суть самі.

❗️ Не залишайтесь пасивними і байдужими, тому що перекреслити всю роботу за крок до створення ЦНАП у нашій громаді означає віддалити нас із вами, як мінімум на рік, від отримання якісних адміністративних послуг у комфортних умовах!

Лілія Лаврів – депутат Білецької сільської ради