Щеплення лишнім не буває – все, що ви хотіли знати, але так боялись запитати

Незважаючи на рух проти щеплення, безліч міфів і суперечок навколо щеплень, вакцинація як і раніше залишається найнадійнішим і ефективним захистом від небезпечних інфекцій. У нашій країні діє Національний календар профілактичних щеплень, але в ньому перерахований лише мінімум, яким батьки можуть забезпечити свого малюка. Частина дуже важливих вакцин досі залишається «за бортом» національного календаря. Такі щеплення називають додатковими й роблять за бажанням, але це ніяк не применшує їхньої важливості та корисності. До цієї категорії відносяться щеплення проти ротавірусної інфекції, вітряної віспи, гепатиту А, менінгококової інфекції, кліщового енцефаліту, вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Ці небезпечні інфекції або важко лікуються, або від них взагалі немає лікування. Вони часто зустрічаються на території України та за кордоном. І тут у кожної людини виникає вибір: хворіти або не хворіти.

Ротавірус і вітряна віспа

На жаль, багато батьків не сприймають всерйоз щеплення від вітрянки або ротавірусу, вважаючи, що ці інфекції не такі небезпечні й страшні і досить легко переносяться дітьми. Педіатри нашого МЦ з таким підходом не згідні.

Ротавірусна інфекція, мабуть, одна з найбільш важких вірусних кишкових інфекцій з високою летальністю серед дітей до трьох років. Противірусної терапії проти неї не існує. Клінічно проявляється дуже високою температурою, нестримним блюванням і діареєю. Відбувається швидке зневоднення, діти часто потрапляють в реанімацію. Це щеплення робиться в ранньому віці, в період з двох до семи місяців.

Проти вітряної віспи лікування є. Але доводиться 10 днів сидіти вдома, нікуди не виходити, єдиною розвагою стає фотосесія з «плямистою» дитиною. У дитячому садку карантин по вітрянці – 21 день. А ось якщо є щеплення, можна продовжувати ходити.

Ваша дитина може бути захищеною. Після правильно проведеної вакцинації ризик зараження – один відсоток. До того ж після вітрянки часто виникають ускладнення, і найчастіше з них – вторинне інфікування. Також може виникати енцефаліт, який дуже важко протікає і лікується вкрай погано.

Незважаючи на думку про «невинність» вітрянки, потрібно мати на увазі, що всі герпесвіруси викликають тривалий імунодефіцит. Після перенесеної вітряної віспи великий відсоток дітей відносять до групи частохворіючих. Відповідно, звичайні соплі часто закінчуються бактеріальними ускладненнями у вигляді гнійних ринітів, отитів, пневмоній, бронхітів. І триває це задоволення приблизно близько півроку – зазвичай до літа, коли всі відпочивають, їздять на моря, набираються сил і імунна система відновлюється.

Міфи навколо вакцини проти ВПЛ

Деякі батьки відмовляються від вакцинації проти ВПЛ, так як вважають, що дана вакцина викликає безпліддя або рак шийки матки. Ніякого наукового підтвердження цьому немає. Єдиний мінус вакцини – її вартість. На жаль, вона дорога.

Зате вакцина дає захист від декількох типів вірусу ВПЛ, які пов’язані з високим ризиком розвитку раку шийки матки. Щеплення потрібно робити до початку статевого життя, причому і дівчаткам, і хлопчикам. Чоловікам цей вид онкології не страшний, але вони часто бувають переносниками ВПЛ і заражають жінок.

Гепатит А в Тернополі?

Гепатит А, «жовтуха», – це гостре інфекційне захворювання печінки. Прийнято вважати, що гепатит А в основному характерний для країн, що розвиваються з жарким кліматом і відсутністю чистих джерел питної води.

Цей вірус передається як кишкова інфекція, в основному через воду, звичайно ж. Ми зараз всі подорожуємо до країн, де гепатит А теж може бути. Ризик зараження є, а лікування – немає. Так, прогноз сприятливий, але людина випадає з життя приблизно на три-чотири тижні. Це цілий місяць продуктивного життя! Чому б просто не зробити щеплення і не хворіти?

Коли робити додаткові щеплення?

Всі додаткові щеплення, крім ротавірусу, ми починаємо робити після року. Найоптимальніше рішення – зробити основний обов’язковий календар до року і далі плавно почати робити додаткову вакцинацію. За рік можна встигнути, як раз до надходження в дитячий сад. Тому що, коли діти починають ходити в дитячий сад, вони, що логічно, і починають хворіти. На тлі гострого стану, ГРВІ, ніякої вакцинації бути не може. Одні «соплі» плавно перетікають в інші на протязі всього сезону. Відповідно, вакцинацію провести практично неможливо.

Хибні уявлення, суперечки і міфи

З вакцинацією – і обов’язковою, і додатковою – пов’язано багато помилок, суперечок і міфів.

Міф № 1: Після щеплення у дитини знижується імунітет

Батьки іноді кажуть: «Ось ми зробили щеплення – і почали постійно хворіти». Це омана. Численні дослідження не виявили негативного впливу сучасних вакцин на імунітет, навпаки, по суті, вакцини зміцнюють імунітет: у дитини з’являється захист проти небезпечних хвороб. У нас є клітини, які відповідають за імунну відповідь. Коли ми вводимо вакцину, виробляється білок, з’являється імунологічна пам’ять, самі клітини при цьому не руйнуються, і інші білки – тобто імунологічна пам’ять щодо інших інфекцій – також прекрасно будуть працювати.

Міф № 2: Щеплення викликають ДЦП, аутизм

Важливо розуміти, що є недообстежені діти. До трьох-чотирьох місяців іноді важко сказати, що у дитини ДЦП, тому що рефлекси живі, дитина їсть, все засвоює, нормально розвивається, і сказати щось конкретне іноді важко. Зробили щеплення, і дитина стала інвалідом – такого бути, звичайно, не може. І зв’язку між аутизмом і вакцинацією точно немає, на цей рахунок теж було багато досліджень.

Результати наукових досліджень свідчать про те, що введення декількох вакцин одночасно не робить негативного впливу на імунну систему дитини.

Міф № 3: Щеплення викликає хворобу

Наприклад, зробили щеплення від ротавірусної інфекції та захворіли – такого теж не може бути, від вакцини не можна захворіти. Якісь вакцини, які застосовувалися раніше, могли, хоч і дуже рідко, викликати захворювання – наприклад, жива вакцина від поліомієліту. Сучасні вакцини – убиті або дуже ослаблені, і викликати хворобу вони не можуть.

Незважаючи на всі суперечки і розбіжності, вакцинація – єдиний надійний спосіб захисту від небезпечних інфекцій. Поєднання обов’язкових і додаткових щеплень по максимуму убезпечить здоров’я вашої дитини. Треба користуватися тим, що наука вже винайшла ці вакцини. Останній приклад – пандемія коронавірусу COVID-19. Вона тримає всіх в страху і радикально змінила наш спосіб життя. Була б вакцина – ніхто б не боявся, все б зробили щеплення і не було б проблем.

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