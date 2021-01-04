Жителі Тернопільщини відновлюють свої будинки після паводку на Дністрі
Жителі сіл Вістря та Коропець на Монастирищині відновлюють свої домівки й досі, через півроку після паводку на Дністрі. Наприкінці червня вода затопила там більше ста городів та майже 40 будинків, а з Монастириського району евакуювали 200 людей. Про це розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук.
Жителька Коропця Монастириського району Оксана Соляник розповідає, що стіни у своєму будинку досі вологі, через пів року після паводку. Тоді 25 червня їй затопило город і знищило увесь урожай, а в хаті було близько метра води. Через це якийсь час жила на горищі.
“Спати в хаті немає де, вікна відкриті, сушу, бо не можу в хаті дихати. Я вночі сплю і задихаюсь від того запаху. Сушка за цілий день не може висушити таку маленьку кімнатку”, – каже Соляник.
Після паводку, розповідає жінка, отримала 20 тисяч гривень компенсації.
“Ми плитку на кухні поклали, холодильник зломився, котел теж. Урожаю не було ніякого, а потрібно жити”, – розповідає Соляник.
У приміщенні в Коропці, де колись була початкова школа, сім’я Піцьків проживала 3 місяці з того часу, як затопило їхній будинок. Марія Піцьків пригадує, в хаті був майже метр води, підлогу зірвало, а на стінах утворилася цвіль. Вона розповіла, як живуть сьогодні:
“Живемо в сирих і мокрих будинках, бо осінь дуже волога і все мокре. У 2008 році було набагато більше води, але ми не відчували такої сирості, як тепер. Омиваємо стіни хлоркою, щоб діти не дихали тією цвіллю. За гроші, що дали купили лише цемент і плитку”.
У селі Вістря Монастириського району знаходиться город Ярослава Павлюка. 25 червня, пригадує чоловік, вода затопила також літню кухню, ванну кімнату і підвал, зіпсувалась уся консервація. Їм теж виділили 20 тисяч гривень. Але, каже Ярослав Павлюк, цього не вистачило, відремонтували одну кімнату і коридор. Ще потрібно відновити підлогу в іншій кімнаті і купити нові меблі.
Загалом, під час паводку на Дністрі підтопило більше 20 сіл у Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому та Борщівському районах. Зокрема, з Монастириського – евакуювали близько 200 людей. Там найбільше затопило Коропець, Вістрю та Устя-Зелене. На компенсацію збитків з держбюджету виділили 12 мільйонів 558 тисяч гривень. Про це розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук. З них, каже, 780 тисяч гривень – гроші для людей, чиї будинки затопило.
“Органи місцевого самоврядування створювали комісії, складалися відповідні акти про нанесену шкоду, збиралися матеріали. Це все ми подавали до районної державної адміністрації і звідти вже сформований пакет документів пішов на Кабінет Міністрів. В трьох установах було проведено перевірку даних документів. Якщо десь хтось залишився незадоволений, то це є питання до органів місцевого самоврядування, так і питання до тих, хто не мав, документів на земельну ділянку, чи на споруди і так далі”, – каже заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук.
Ігор Дем’янчук каже, понад 6 з половиною мільйонів гривень пішли на відновлення дорожньої інфраструктури і ще більше 6 мільйонів гривень – виплатили підрядникам. З них 780 тисяч гривень відшкодували людям, 6 млн 673 тисячі – дорожньої інфраструктури, близько 6,3 мільйонів – підрядникам