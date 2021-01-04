Жителі Тернопільщини відновлюють свої будинки після паводку на Дністрі

Жителі сіл Вістря та Коропець на Монастирищині відновлюють свої домівки й досі, через півроку після паводку на Дністрі. Наприкінці червня вода затопила там більше ста городів та майже 40 будинків, а з Монастириського району евакуювали 200 людей. Про це розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук.

Жителька Коропця Монастириського району Оксана Соляник розповідає, що стіни у своєму будинку досі вологі, через пів року після паводку. Тоді 25 червня їй затопило город і знищило увесь урожай, а в хаті було близько метра води. Через це якийсь час жила на горищі.

Суспільне Тернопіль Оксана Соляник

“Спати в хаті немає де, вікна відкриті, сушу, бо не можу в хаті дихати. Я вночі сплю і задихаюсь від того запаху. Сушка за цілий день не може висушити таку маленьку кімнатку”, – каже Соляник.

Після паводку, розповідає жінка, отримала 20 тисяч гривень компенсації.

“Ми плитку на кухні поклали, холодильник зломився, котел теж. Урожаю не було ніякого, а потрібно жити”, – розповідає Соляник.

Суспільне Тернопіль Марія Піцьків

У приміщенні в Коропці, де колись була початкова школа, сім’я Піцьків проживала 3 місяці з того часу, як затопило їхній будинок. Марія Піцьків пригадує, в хаті був майже метр води, підлогу зірвало, а на стінах утворилася цвіль. Вона розповіла, як живуть сьогодні:

“Живемо в сирих і мокрих будинках, бо осінь дуже волога і все мокре. У 2008 році було набагато більше води, але ми не відчували такої сирості, як тепер. Омиваємо стіни хлоркою, щоб діти не дихали тією цвіллю. За гроші, що дали купили лише цемент і плитку”.

Суспільне Тернопіль Город Ярослава Павлюка

У селі Вістря Монастириського району знаходиться город Ярослава Павлюка. 25 червня, пригадує чоловік, вода затопила також літню кухню, ванну кімнату і підвал, зіпсувалась уся консервація. Їм теж виділили 20 тисяч гривень. Але, каже Ярослав Павлюк, цього не вистачило, відремонтували одну кімнату і коридор. Ще потрібно відновити підлогу в іншій кімнаті і купити нові меблі.

Загалом, під час паводку на Дністрі підтопило більше 20 сіл у Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому та Борщівському районах. Зокрема, з Монастириського – евакуювали близько 200 людей. Там найбільше затопило Коропець, Вістрю та Устя-Зелене. На компенсацію збитків з держбюджету виділили 12 мільйонів 558 тисяч гривень. Про це розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук. З них, каже, 780 тисяч гривень – гроші для людей, чиї будинки затопило.

Суспільне Тернопіль Ігор Дем’янчук

“Органи місцевого самоврядування створювали комісії, складалися відповідні акти про нанесену шкоду, збиралися матеріали. Це все ми подавали до районної державної адміністрації і звідти вже сформований пакет документів пішов на Кабінет Міністрів. В трьох установах було проведено перевірку даних документів. Якщо десь хтось залишився незадоволений, то це є питання до органів місцевого самоврядування, так і питання до тих, хто не мав, документів на земельну ділянку, чи на споруди і так далі”, – каже заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук.

Ігор Дем’янчук каже, понад 6 з половиною мільйонів гривень пішли на відновлення дорожньої інфраструктури і ще більше 6 мільйонів гривень – виплатили підрядникам. З них 780 тисяч гривень відшкодували людям, 6 млн 673 тисячі – дорожньої інфраструктури, близько 6,3 мільйонів – підрядникам