Укрзалізниця» призначила нові потяги через Тернопіль

В “Укрзалізниці” повідомили, що працюють над збільшенням пропозиції квитків на пікові дати міжсезоння та призначають додаткові рейси поїздів.

Так, на львівському напрямку поїзд №191/192 Львів — Київ — Львів здійнить додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ 22:05.

Одеський напрямок поповниться поїздом №167/168 Львів — Одеса — Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів 20:44.

“Скасований у дати проведення ремонтних робіт на станції Перемишль поїзд №31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Новим (але тимчасовим!) маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня. Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів”, – йдеться у дописі залізничників.