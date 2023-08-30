23:02 | 30.08.2023
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Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни — КМВА

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Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу ударні БпЛА. 

Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

Комбінована атака дронами та ракетами, наслідки

▪️ Київ, у Шевченківському районі уламки впали на підприємство, загинули двоє охоронців;

▪️ Київська область, через падіння уламків пошкоджено понад 6 приватних будинків, троє людей отримали поранення;

▪️ Житомирська область, пошкодження отримав об’єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Всі російські ракети збито, 15 з 16 дронів збито, але, нажаль, навіть уламки можуть стати причиною загибелі та пошкоджень.

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