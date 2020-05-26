УОЗ: На Тернопільщині понад 71% жителів, у яких виявили COVID-19 – одужали
Зі 1124 осіб, у яких виявлено COVID-19, — 799 вже одужали.
Коронавірус підтверджено у 1124 осіб. А це – у 1048 дорослих та 76 дітей.
На сьогоднішні 300 осіб ще хворіють коронавірусом. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
Загалом, станом на 26 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1124 випадках.
За попередню добу ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 162 дослідження, підтверджено нових 3 випадки COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
– Тернопільський район: • Велика Березовиця – 2 особи.
– Кременецький район: • м. Кременець – 1 особа.
На Тернопільщині одужали 799 людей. Це понад 71% від усієї кількості захворівших.
25 людей – померли. За добу – один летальний випадок від COVID-19, помер 71-річний чоловік з Кременеччини.