Понад 12 тисяч грн. виділили на одного хворого коронавірусом у Тернопільській області

Близько 8,5 млн грн отримав Тернопільський обласний центр екстреної медичної допомоги за лікування пацієнтів із COVID-19

Тернопільський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 8 453 729 грн за квітень за пакетом “Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19”. Сума отримана виходячи із кількості зареєстрованих пацієнтів в області станом на 30 квітня – 695 осіб, помноженої на тариф – 12 163,64 грн за одного пацієнта.

Вже підписано 16 договорів з закладами області за пакетом “Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19”. Всього пропозиції подали 28 закладів.

17 закладів Тернопільщини подали пропозиції на укладення договорів за пакетом “Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19”. За цим пакетом договори можуть укласти лише ті лікарні, які є у переліку визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією і відповідають вимогам надання допомоги. Вже підписано 9 договорів з лікарнями Тернопільської області.

Загалом НСЗУ виплатила 135 944 059 млн грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 всього за 12 робочих днів. Кошти на свої рахунки отримали усі центри екстреної екстреної медичної допомоги, мобільні бригади та лікарні, які госпіталізовували пацієнтів з коронавірусною інфекцією у квітні