Уряд більше не контролюватиме ціни на продукти

з 1 липня 2017 року скасовується державне регулювання цін на продовольчі товари та послуги в частині встановлення:

торговельних надбавок не вище 15 відсотків до оптової ціни виробника (митної вартості) на 15 груп товарів (борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі);

декларування зміни оптово-відпускних цін на 13 груп товарів (борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову);

граничних рівнів рентабельності виробництва борошна та хліба соціальних сортів;

граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок на дитяче харчування;

граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків;

державного регулювання цін на послуги на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Зазначаємо, що скасуванню державного цінового регулювання на продовольчі товари передував пілотний проект, яким з 1 жовтня 2016 року було призупинено державне регулювання цін на наведені вище товари та послуги, відповідно до постанови КМУ від 22 вересня 2016 р. №656.

Цією постановою було доручено Держстату, обласним та Київській міській держадміністраціям провести моніторинг цін на продтовари і до 1 січня 2017 року надати Мінекономрозвитку інформацію про результати моніторингу.

У свою чергу, Мінекономрозвитку зобов’язано було за результатами моніторингу надати Уряду інформацію про результати реалізації пілотного проекту та пропозиції щодо удосконалення державного регулювання цін на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів.