Суд визнав правоту селян-пайовиків: «Мрія» Саймона Чернявського програє в Апеляційному суді

Епопея з фіктивно підписаними договорами оренди на людські паї триває. Сьогодні в Тернопільському апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу «Мрії» Саймона Чернявського до жителя селища Гусятин Юрія Осики. Громадянин Юрій Осика ще 10 травня 2017 року виграв Гусятинський районний суд. Чоловік звинувачував «Мрію» в тому, що представники господарства фіктивно підписали договори оренди на більший термін, а ніж було зазначено. Юрій Осика підписував документи терміном на 5 років. Як потім з’ясувалося, Саймон Чернявський та його «Мрія» підробили підпис під договором оренди на 10 років. Суддею була призначена почеркознавча експертиза, яка встановила, що підписи дійсно підроблені. Представник Феміди став на сторону селянина і поставновив – вважати недійсним договір оренди заключений з «Мрією». Проте адвокати «Мрії» на цьому не заспокоїлися і все таки подали апеляційну скаргу.

Сьогодні на апеляційний суд приїхало близько 10-ти селян з Крогульця та Гусятина аби підтримати свого односельчанина. Селяни розповідають, що після першої виграної справи у Гусятинському суді представники «Мрії» зустрічалися з громадою села і пообіцяли, що не подаватимуть апеляційних скраг, адже для людей – це лишні витрати. Проте обіцянку так і не дотримали. «Саймону Чернявському і тій його «Мрії» на слово вірити не можна. Так нас обманути!!! Вони нам обіцяли, що віддадуть нам наші землі, коли відбудеться районний суд, що апеляцію подавати не будуть. Але ж ні, бачите, знову ми зустрілися з ними в суді», — говорить жителька с. Крогулець Галина Сергієва.

Люди проти того, аби Саймон і «Мрія» й надалі обробляла їхні паї. Кажуть, що не задоволені тим, що вони сіють і як пораються на землі. Всі посіви заросли бур’янами. «Ми стягнемося з останньої копійки і замовимо якусь екпертизу. Не хай спеціалісти подивляться, як іноземці-господарники на чолі зі Саймоном оборобляють українську землю. Засіяли сою – все збіжжя в бур’янах!», — додає жителька с. Крогулець Стефанія Білан.

Врешті пілся годинного розгляду справи колегія суддів Тернопільського апеляційного суду все таки стала на сторону селян. І залишила попередній вирок суду першої інстанції у силі.

Проте, селяни побоюються, що і на цьому Саймон Чернявський не зупиниться. Адже протягом 20 днів фермерство ще може подати касацію. Тоді, люди кажуть, що будуть боронити свою землю більш рішучими діями. Просто перекриють дорогу і з вилами та городниками охоронятимуть свої паї від іноземних «горе-господарників».

Нагадаємо, що зараз в Гусятинському судді ще розглядається щонайменше десяток аналогічних справ. Люди також вже мають висновки почеркознавчої експертизи на руках, в яких доведено, що підписи на договорах укладених з «Мрією» – фіктивні.