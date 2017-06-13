У Байківцях відбувся потужний фестиваль «ДзигаБай» (Фотоспогади)

Минулої неділі на стадіоні с. Байківці відбувся культурно-спортивний фестиваль «ДзигаБай». Звичайно, що цікавіше було б не просто прочитати, а й самому побувати там, чим і скористались не лише уродженці села, а й запрошені гості та представники об’єднаних громад.

Територія фестивалю: національна символіка, атрибутика, намети, спортивний майданчик, ігровий майданчик.

Ходою із школи під супровід оркестру «Доля» Тернопільського РБК пройшли випускники Байковецької школи.

Програма фестивалю передбачала три частини:

спортивну мистецько-спортивну розважальну

Ведучі — начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Байковецької сільської ради Роман Сушко та художній керівник Байковецького будинку культури Христина Ганущак.

Дійство благословив парох с. Байківці о. Віталій Дзюба. З вітальним словом до гостей фестивалю звернувся Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

Анатолій Романович нагородив переможців з міні – футболу.

Сільський голова вручив подяки і підприємцям, які долучились до організації та проведення святкування.

Найкращі привітання лунали від почесного гостя — директора товариства МОСТ-УКРАЇНА Володимира Білого.

Урочиста частина фестивалю розпочалась співом ЖВА «Байківчанка» (керівник Павло Баган), ДВА «Сонечко» (керівник Марія Вацик), виступали учасниці клубу «Старденс» Наталя Петрій, Христина Кукурічка, Роксолана Паук, солісти будинку культури с. Байківці Ірина Жулицька, Яна Гетьман, Анастасія Чикало, Мар’яна Данилець, Ольга Слабаш.

Відбувся поєдинок з міні-футболу між учнями Байковецької ЗОШ I-II ст. та команди Байковецької сільської ради. І як гадаєте, за ким була перемога? Перемогли лідери школи.

Також відбулись спортивні естафети, флеш-моб (віджимання від землі 15 разів), розважальні конкурси для дорослих: перетягування линви, армреслінг, бум, стовп, гиря, дартс. Проводив естафети та конкурси вчитель фізкультури місцевої школи Руслан Касарда із помічником – депутатом, директором Байковецького будинку культури Мар’яном Гарбузом.

Були столики для гри в шахи і шашки.

Представники центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Байковецької сільської ради презентували цікаву розважальну програму.

Розігрувалась лотерея (зібрана сума 2200 грн.), виручені кошти передано на потреби дітям воїнів АТО.

Молодь активно танцювала банси із учасниками школи християнського аніматора.

Увечері розпочалась концертна програма за участю народного аматорського ансамблю танцю «ГлоріяБай» (керівник — член національної хореографічної спілки України Лілія Вельган), ЖВА «Байківчанка», ДВА «Сонечко», гумориста Назара Бутковського, солістів Ірини Жулицької, Яни Гетьман, Ольги Слабаш, Наталі Петрій, Наталі Борсук.

На завершення дійства запалили ватру. А далі — танці під супровід гурту «Крута вежа».

Джерело: сайт Байковецької сільської ради.