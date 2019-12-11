13:56 | 11.12.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Увага! Рух дорогою з об’їзної Тернополя на Львівську трасу ускладнено через ДТП

Irena 6 Views Прокоментуй!

Шановні водії, через ДТП, котре трапилося щойно на автошляху Р-41, проїзд ним ускладнений. Найбільші затори від виїзду на трасу М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. На місці події працює поліція.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області рекомендує водіям тимчасово утриматися від поїздки обходом Тернополя. За можливості, скористайтеся альтернативним шляхом через обласний центр. Про відновлення руху буде повідомлено згодом.

Попередня причина ДТП – порушення правил обгону. 1 особа через зіткнення загинула, 5 людей травмовано.

 

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