Увага! Рух дорогою з об’їзної Тернополя на Львівську трасу ускладнено через ДТП

Шановні водії, через ДТП, котре трапилося щойно на автошляху Р-41, проїзд ним ускладнений. Найбільші затори від виїзду на трасу М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. На місці події працює поліція.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області рекомендує водіям тимчасово утриматися від поїздки обходом Тернополя. За можливості, скористайтеся альтернативним шляхом через обласний центр. Про відновлення руху буде повідомлено згодом.

Попередня причина ДТП – порушення правил обгону. 1 особа через зіткнення загинула, 5 людей травмовано.