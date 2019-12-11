Одна людина загинула, п’ятеро в лікарні, – на Тернопільщині в ДТП потрапив рейсовий автобус

Одна людина загинула, п’ятеро з травмами потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 11 грудня близько 12:00 на автодорозі Обхід м.Тернополя.

Між селами Чистилів та Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan та рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Тернопіль-Чистилів . За попередньою інформацією, причина зіткнення – виїзд на смугу зустрічного руху.

На момент удару в громадському транспорті перебувало близько десяти пасажирів. В результаті удару шістдесятип’ятирічна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

Доправили до лікарні чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка й встановить причину нещастя. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.