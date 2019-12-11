Чому варто звернути увагу на смартфони Samsung Galaxy J320H
Samsung Galaxy J320H — один з найбільш затребуваних смартфонів у бюджетній серії бренду. Головні переваги гаджету: чудові технічні характеристики, висока якість девайсу, а також доступна ціна. Чому ще вам варто звернути свою увагу на цей гаджет, читайте в нашому матеріалі.
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy J320H
Смартфони Samsung Galaxy J320H мають корпус у вигляді моноблоку з округлими краями, виконаний з високоякісного пластику. Ультратонкий девайс зручно лежить у руці. На передній панелі розташувалася фізична кнопка «Додому», а також сенсорні кнопки «Повернутись» і список додатків.
Комплектація складається з таких предметів:
- Смартфон.
- Кабель microUSB.
- Зарядка
Випускаються смартфони Samsung J320H в трьох кольорах: чорний, білий і золотий.
Дисплей Samsung Galaxy J320H
У бюджетнику встановлений 5-дюймовий Super AMOLED дисплей з якісною передачею кольору і широкими кутами огляду. Роздільна здатність в 1280×720 пікселів дозволяє дивитись фільми або улюблені серіали із задоволенням.
Продуктивність і пам’ять Samsung Galaxy J320H
Ціна смартфонів багато в чому залежить від технічних характеристик девайса. Samsung Galaxy J320H потішить вас прекрасним співвідношенням ціни та якості. У пристрої встановлено такі модифікації:
- Чотирьохядерний процесор Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 з тактовою частотою 1.3 ГГц.
- Відеоприскорювач Mali-400.
- Об’єм оперативної пам’яті в 1.5 Гб.