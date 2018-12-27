В Архикатедрі Тернополя колядувала «Тріода»

26 грудня в Архикатедральному Соборі УГКЦ Тернополя відбувся вечір коляди в рамках вечірніх різдвяних зустрічей під гаслом «Українським миром – колядуймо щиро». Першими гостями-колядниками став колектив «Тріода», який окрім традиційних колядок в сучасній обробці, представив публіці свій останній доробок – різдвяну відео-казку «На Різдво додому».

Про це повідомляє facebook-сторінка Архикатедри. «Наш храм сповнився різдвяної музики, а між усіма вітала особлива родинна атмосфера. Ця зустріч стала особливим моментом підготовки до зустрічі з народженим Спасителем», – йдеться у повідомленні.

До слова, 9 січня, о 19.00, колядуватиме у Соборі Ірина Музика та гурт «Фіра», які водночас презентують дебютну платівку колядок «Йде Різдво». А вже 27 січня, о 19.00, добірку народних колядок представлять хори Архикатедрального Собору.

прес-служба архиєапрхії