Медики Монастириська, які першими зіткнулися з масовим захворюванням на COVID, вийшли на протест

5 серпня медики Комунального некомерційного підприємства «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради вийшли на протест, перекривши дорогу неподалік шпиталю. Люди вимагали виплатити їм повністю заборгованість із зарплати, гроші на оздоровлення, підняти зарплату і недопустити скорочення працівників. Їх обурює ставлення держави до медицини.

Чому сьогодні невеликим медичним закладам важко перебувати в умовах реформування галузі?

Про свої наміри вийти на триденний протест медики попередили заздалегідь. Серед тих, хто невдоволений ситуацією, яка склалася сьогодні в медицині, медсестра вищої категорії відділення анестезіології та інтенсивної терапії Монастириської лікарні Ганна Підкаменецька. Вона 40 років працює у шпиталі. Понад рік лікувала хворих на COVID. На початках навіть не було захисних костюмів, а у відділенні доводилось перебувати добами.

«Ми важко працювали, нам платили небагато, але ми могли оплачувати комунальні послуги. А нам заборгували зарплату за три місяці, недоплатили «ковідні» за травень, як я могла оплатити всі послуги? Коли дізнались, що ми виходимо на протест, то виплатили 100% «ковідних», хоч обіцяли 300% і вже маленький аванс за липень. Говорять про скорочення у лікарні. Ми не можемо своїх громадян залишити без належної медичної допомоги. А фактично, пакети на лікування хворих з інсультом, інфарктом не підписані. Винна служба НСЗУ», – каже Радіо Свобода Ганна Підкаменецька.

Медики перекрили дорогу поблизу лікарні на кілька годин, але щоп’ять хвилин пропускали машини. Учасники протесту тримали в руках плакати – «5000 лікарської зарплати – це ганьба влади», «НСЗУ йдіть у відпустку за свій рахунок».

За липень нам не виплатили зарплату

«Ми вимагаємо повністю погасити заборгованість із зарплати, не важливо, чи це одна гривня чи дві. Ми не хочемо йти у відпустку за свій рахунок, ми проти оптимізації лікарні. За липень нам не виплатили зарплату, велика заборгованість по лікарняних і коштах на оздоровлення», – говорить лікар Монастириської лікарні, один із організаторів акції Віталій Тріщук.

Монастириська лікарня у березні 2020 року першою в Україні зіткнулася з масовим захворюванням на COVID-19. Місто назвали «українським Уханем» і допомагали не лише всією Україною, але й з-за кордону. Медики не мали захисного одягу, в шпиталі не було кисневих масок, апаратів штучної вентиляції легень, ліків, не було протоколів лікування, але в закладі рятували хворих. Монастириська лікарня пережила три хвилі масових захворювань на COVID.

З 1 січня цього року медичний заклад перейшов з підпорядкування районної ради до міської. За комунальні послуги лікарні сплачує місцева територіальна громада. З квітня в Україні змінився принцип фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги. Лікарні отримують гроші за послуги, які надали пацієнтам, а не за кількість місць у шпиталі. Національна служба здоров’я України (НСЗУ)оплачує медичні послуги, згідно зі звітами лікарів пронадання їх і з договором.

Зараз зміни б’ють по медицині

«Це питання системне, загальнодержавне, що люди не отримують лікарняних. Держава змінила підхід до медицини. Якщо раніше кошти давали від того, скільки люди ходили на роботу, то тепер, скільки лікарня заробляє, які укладає пакети. Зараз ці зміни б’ють по медицині, працівниках. Ми хочемо, щоб виконали свої зобов’язання ті, хто створив проблеми, щоб НСЗУ заплатило те, що має. Борги породжують одні структури, а звертаються з обуренням в інші», – каже мер Монастириська Андрій Старух.

НСЗУ виключила Монастириську лікарню з травня цього року зі списку медичних закладів, які приймають хворих із коронавірусною інфекцією. Протягом квітня-травня медики не отримували так звані «ковідні» виплати.

Директор Монастириської лікарні Віктор Лисик розповів, що причиною складної ситуації у шпиталі став перехідний період, коли НСЗУ робило перерахунок коштів за «ковідних» хворих. Єдине джерело фінансування Монастириської лікарні сьогодні – НСЗУ, наголосив керівник. А ще, у зв’язку з децентралізацією, ліквідований Монастириський район, що теж внесло труднощі в роботу.

Перекривали кошти, як могли

«НСЗУ у перехідному періоді, через низькі тарифні ставки, виплатила кошти на доплату працівникам за січень, лютий і частково березень. У квітні НСЗУ проаналізувала 2020 рік і надала звіт про обсяг надання медичних послуг за глобальною ставкою за квітень-червень. Дали 1 мільйон 400 тисяч гривень, а нам на виплату зарплати потрібно понад 2 лнільйони. Ми працювали з «ковідними» хворими у квітні-травні, внесли електронні записи, показали, що ми працюємо більше і вірили, що нарахування НСЗУ будуть набагато більші. На 1 квітня у нас були 6 пакетів з надання послуг, у тому числі і для лікування «ковідних» хворих. У кінці травня НСЗУ повідомила, що наша пропозиція відповідає вимогам програми щодо лікування «ковідних» хворих, а невдовзі не підписали цей пакет послуг, бо не було четвертого анестезіолога. Щоби отримати гроші за пролікованих «ковідних» хворих, потрібна була додаткова угода. Ми чекали на виплату коштів за цією угодою до 29 липня і працівники лікарні отримали днями 100% виплату. А це загалом півтори мільйони гривень, а прийшов нам мільйон гривень. Перекривали кошти, як могли», – говорить директор Монастирсиької лікарні Віктор Лисик.

Директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця наголошує, що сьогодні чимало медиків не можуть звикнути до нових реалій у медицині, що НСЗУ не утримує лікарні, а оплачує за послуги, які надає заклад.

Власнику слід провести реорганізацію

«Так виглядає, що медики незадоволені виплаченою сумою. Ми формуємо суму договору на основі статистики, яка внесена в електронну медичну систему за попередній період. Лікарня має нового власника. Наскільки громада здатна утримувати той чи інший заклад, це на її розсуд. Реформа фінансування системи охорони здоров’я відійшла від того, що через державний бюджет, так звану субвенцію, надавались кошти на утримання закладу, незалежно від того, що там відбувається. Якщо послуг надається мало, то власнику слід це переглянути і провести реорганізацію», – пояснила Мар’яна Возниця у коментарі Радіо Свобода.

У складній ситуації, як Монастириська лікарня, перебуває чимало закладів не лише Тернопільської області. Ті медичні установи, які уклали угоди на багато послуг, які мають підтримку обласних рад, не перебувають сьогодні у такій скруті, як невеликі шпиталі, які належать територіальним громадам.

Медики Монастириської лікарні побоюються скорочень і навіть закриття закладу. Бо малопрофільна лікарня не зможе виконати всі вимоги НСЗУ щодо надання медичних послуг. Ще у працівників виникає запитання, що робитиме влада, якщо восени буде спалах зараження коронавірусом штаму «Дельта», а медичні заклади так оптимізують, що нікому буде працювати?..

Працівники лікарні заявили, якщо до них не дослухаються, то знову вийдуть на протест.

Радіо Свобода