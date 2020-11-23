В аварії на Тернопільщині сильно постраждали двоє дітей водійки

Вчора, 22 листопада, о 14.47 одразу дві бригади швидкої виїжджали на трасу біля смт Дружба, на ДТП.

Водійка автівки, не впоравшись із керуванням, різко виїхала на узбіччя, унаслідок чого машина перевернулася. Жінка відбулася легкими забоями, але постраждала її 11-річна донька, яка унаслідок удару отримала закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом правого стегна, закритий перелом лівої стегнової кістки та ймовірний перелом кісток основи черепа… Також сильно, але не смертельно, травмувався 9-річний син водійки, який отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом правої гомілки. Після оперативно наданої допомоги обох дітей терміново шпиталізували в обласну дитячу лікарню.