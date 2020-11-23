Як зберегти чоловіче здоров’я

Поняття «чоловіче здоров’я» включає в себе безліч факторів, які всі разом впливають на самопочуття і тривалість життя. Це і здоров’я тіла, і міцна психіка, і фізичний розвиток.

Будь-які порушення в цих сферах відображаються і на якості статевого життя чоловіка. Небезпека полягає в тому, що деякі захворювання ніяк себе не проявляють, та й виникнути можуть ще в молодому віці. Тому треба дбати про себе ще до прояву проблем, адже їх можна уникнути за допомогою профілактики.

Планово відвідуйте уролога

Зазвичай вважається, що будь-які інфекції обов’язково проявляються болем або проблемами з сечовипусканням. Але навіть така відома хвороба, як простатит, може ніяк не давати про себе знати.

У багатьох хвороб є хронічна, безсимптомна форма, яка поступово розвивається в більш важку стадію. Виявити проблеми можна на профілактичному огляді у уролога. З віком відвідувати лікаря потрібно ще частіше, так як збільшується ризик онкології.

Займайтеся фізкультурою

Відсутність фізичних навантажень загрожує багатьма проблемами, в тому числі застоєм крові в малому тазі, гемороєм і варикозом. Недостатність кровообігу в цій області може спровокувати застійний простатит.

Також сидячий спосіб життя нерідко призводить до ожиріння. Надлишкова жирова маса викликає гормональні зміни, зниження рівня тестостерону – чоловічого статевого гормону. Часто це позначається на потенції.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Доведено пряму шкоду куріння, а також зловживання алкоголем. Один келих вина в свято не зашкодить, але потрібно знати міру.

Нікотин знижує кількість сперматозоїдів в спермі, погіршує їх рухливість. Часто ерекція стає нестійкою. При особливо активному палінні або алкоголізмі можливі проблеми із зачаттям.

Дотримуйтесь безпеки в статевого життя

Максимально убезпечити себе від інфекцій можна, регулярно здаючи аналізи і уникаючи незахищених статевих контактів.

Якщо по аналізах сечі, мазка або рідини з простати встановили наявність інфекції, важливо пройти лікування відразу ж, щоб бактерії не викликали запалення передміхурової залози і не привели до простатиту. Лікування призначає лікар, і дозування і тривалість прийому препаратів не можна порушувати. Хвороба може вщухнути, але бактерії не загинуть повністю, і через час інфекція проявиться знову.

Ведіть регулярне статеве життя

Відсутність статевого життя або надмірна активність також можуть викликати проблеми зі здоров’ям. Передміхурова залоза виробляє особливу рідину, яка періодично повинна оновлюватися. Застій насінної рідини може призводити до застійного простатиту навіть у молодих людей, а з віком ризик зростає.

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