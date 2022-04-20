В Чехії назвали міст на честь загиблого військовослужбовця з Тернопільщини

Міст у Празі на вулиці Українських героїв, прямо перед в’їздом до посольства Російської Федерації, несе ім’я Віталія Скакуна, Героя України (посмертно), сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук український дипломат Євген Перебийніс.

Про перейменування мосту повідомив у Тwitter голова районної адміністрації Праги-6 Ондржей Коларж.

Відповідне офіційне прохання надійшло на ім’я мера міста Зденека Гржіба. Заради цього перейменували частину вулиці Корунувачної. А міст над залізничними коліями між Прагою-6 та Прагою-7 має отримав ім’я Віталія Скакуна.

Нагадаємо, захищаючи територію України від російських окупантів загинув Віталій Скакун, уродженець Тернопільщини. Про це Суспільному повідомила начальниця пресслужби обласного центру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська.

За її словами, сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої бригади морської піхоти героїчно загинув 24 лютого, коли визвався підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Віталій Скакун замінував важливий стратегічний об’єкт, але вчасно відійти звідти не встиг.

За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок та повідомив про те, що підриває міст.

“Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватися та організувати оборону. Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди”, – йдеться у дописі на сторінці 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського в соцмережі.

Президент присвоїв звання Герой України матросу Віталію Скакуну посмертно. Про це Володимир Зеленський повідомив під час свого відеозверненя о 12:10.

“Я ухвалив рішення про присвоєння звання Герой України саперу 35 окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст”, — сказав Володимир Зеленський.

Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року в місті Бережани Тернопільської області. У морського піхотинця залишилися батьки.

Суспільне