Кто дает бесплатные прогнозы на футбол?

Постоянный заработок на спортивных ставках — мечта всех посетителей букмекерских сайтов. Даже те люди, которые говорят, что играют исключительно ради развлечения, не откажутся от такого дополнительного источника дохода. Неудивительно, что аудитория БК стремительно растет, а площадки совершенствуют сервис, чтобы привлекать новых клиентов и удерживать интерес старых игроков. Один из распространенных маркетинговых ходов – бесплатные прогнозы на футбол от известных медийных персонажей.

Обычно в качестве эксперта выступает популярный в прошлом спортсмен или тренер, временно взявший паузу в основной работе. Иногда к процессу привлекают журналистов или людей искусства, по совместительству являющихся ярыми болельщиками. Перед каждым туром прогнозист проводит анализ предстоящих поединков, на его основании предсказывая результат. Но дает ли такая «подсказка» что-то рядовому игроку? На самом деле плюсов здесь хватает:

мнение человека, хорошо разбирающегося в спортивных нюансах, никогда не бывает лишним;

отдельные эксперты имеют высокий процент правильных предсказаний, что позволяет смело следовать их советам;

такая помощь ничего не требует взамен, так как речь о бесплатных прогнозах на футбол.

Многое зависит от того, насколько серьезно эксперт подходит к процессу. Для некоторых «звезд» это всего лишь развлечение или легкий заработок. Стоит обращать внимание на статистику прогнозиста: чем она лучше, тем большего доверия заслуживает мнение.

Реально ли обыгрывать букмекерские конторы за счет чужих подсказок?

Результаты будущих матчей можно найти не только на сайтах букмекеров. В сети работает много площадок, предлагающих подобные услуги за деньги или просто так. Людей, делящихся своим видением предстоящих спортивных событий, называют капперами. Среди них есть профессиональные беттеры, регулярно обыгрывающие букмекерские конторы. Услуги таких прогнозистов стоят недешево, но, как правило, эти вложения оправдываются с лихвой.

При этом нужно помнить, что даже у самого успешного игрока время от времени случаются периоды неудач. Не исключено, что одна из черных полос начнется именно в начале сотрудничества с каппером, поэтому важно быть на 100% уверенным в его высоком уровне. К сожалению, готовность перетерпеть временные трудности не гарантирует успеха. Предстоит еще найти достойного профессионала, ведь сегодня в интернете промышляют много проходимцев, «нарисовавших» себе хорошую статистику.

Для начинающих клиентов букмекерских контор перспектива зарабатывать чужим умом выглядит очень соблазнительно, но если бы все было так просто, ставки на спорт уже давно бы никто не принимал. Бесплатный совет никогда не будет лишним, особенно когда его дает опытный человек. Однако, если хотите добиться финансового успеха, в первую очередь следует рассчитывать на собственные знания, навыки и удачу.

Автор: Алеша Каппер – alyoshakapper@gmail.com