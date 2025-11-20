«В одному будинку люди горіли живцем у своїх квартирах» — очевидці про трагічні влучання російських ракет по Тернополю

У напівтемному Тернополі о 6:00 ранку люди з дітьми, домашніми улюбленцями, у піжамах і халатах, біжать в найближче укриття. На мікрорайоні «Тинда» їх достатньо. Лише одна школа № 22 може вмістити понад 500 людей. Однак коли я зайшла туди зі своєю малечею, то там уже не було місця не те щоб сісти, але й щоб стати. Нам зі сім’єю пощастило бути в укритті в ті пару хвилинок між ударами шахедів та навалою російських ракет.

Коли почалася тривога, я і двоє моїх донечок спали в орендованій квартирі. Прокинулися від перших вибухів, спричинених шахедами. Коли вийшли на вулицю, то побачили світлові промені від автоматних черг — підрозділи протиповітряної оборони намагалися збити черговий шахед, який летів на спальний мікрорайон. Нам пощастило, бо якась жінка, яка вийшла зі свого під’їзду на роботу, запустила мене і дітей всередину, вибух ми пережили там.

Онука була одягнена в білу куртку

До укриття у школі № 22 ми добігли разом із чоловіком середніх літ і першими прильотами крилатих ракет. Його куртка і чорне волосся — все було біле чи то від попелу, чи то штукатурки.

«Ледве врятувався, ракета влучила в сусідній дім, а мене кинуло об стіну, а потім вся штукатурка посипалася на мене», — захекано розповідав чоловік.

Тоді ні я, ні ті пів тисячі людей, які також сиділи в шкільному сховищі, навіть не усвідомлювали жахливі наслідки цих прильотів. Усвідомлення прийшло з першим відбоєм і чорним, як смола, димом, який закривав майже все небо.

Десь дуже близько було чути як вирує пожежа і з тріскотом валяться стіни. Буквально за 50 метрів від школи № 22 та дитячого садочка № 9 російська крилата ракета прошила наскрізь дев’ятиповерховий будинок на вул. В.Стуса, 8. У ДСНС Тернопільщини повідомили, що зруйновано квартири з 3 по 9 поверхи.

Біля зруйнованого будинку вже почали скупчуватися люди. Від удару ракети частина дому впала на територію дитячого садочка. Під ногами валялися дитячі куртки, чобітки, іграшки та сторінки із книжок. На одному із дерев висів обгорілий та порваний старий радянський килим. Одна з жінок ходила і щось прискіпливо шукала серед цих уламків.

«Що ви шукаєте пані?» — поцікавилася я. Відповіла, що намагається знайти хоч якісь документи, які вилетіли з квартири її знайомих. Що з її друзями — було невідомо, вони мешкали на 8 поверсі зруйнованого дому, але пошукати документи її попросив дідусь родини, який прийшов під дім. І жінка вказала на сивого чоловіка, який мав червоні від сліз очі.

Він відмовився говорити, лише сказав, що просто не може видавити ні слова з себе. А коли задзвонив телефон, то голосно почав говорити, що його онука була одягнена в білу куртку і її досі шукають.

Пізніше в соціальних мережах оприлюднили фото тіла жінки в білій довгій куртці, яку знайшли мертвою під завалами. Вочевидь жінка просто не встигла вийти на вулицю, щоб дістатися до укриття, коли прилетіла російська ракета.

Там матір шукають з двома діточками

Неподалік будинку стоїть і спостерігає за гасінням пожежі пані Ольга. Пенсіонерка все життя прожила в цьому домі.

«Я не знаю, яким чудом врятувалася. Ми живемо на третьому поверсі. Я вийшла вже тоді, коли наш дім почав горіти. З моїх сусідів на нашому поверсі ніхто не загинув. А ось там — на 8 і 9 — це просто жах. Там цілі сім’ї. Там матір шукають з двома маленькими діточками, чоловік ніби живий лишився», — розповіла пані Ольга.

Ще один удар росіян пройшовся на будинок на вулиці 15 Квітня. Як розповіли очевидці, ракета буквально вибухнула на підльоті до дому, а тому величезною кулею з вогню обпалила майже 55 квартир. Там люди загинули в своїх помешканнях, заживо згорівши. Вирви від прильоту ракети в дворі будинку не має. Якби вона влучила в сам дім, то кількість загиблих була б значно більшою. Місцеві впевнені — росіяни спеціально цілилися в житловий будинок, щоб спричинити більше жертв.

Загалом за даними ДСНС на вечір 19 листопада від ракетної та дронової атаки в Тернополі загинули 26 людей, серед них троє дітей. Одна дитина померла в реанімації в лікарні, її стан був дуже важкий. Постраждало майже 100 тернополян, серед них 16 дітей. У всіх в них діагностовані важкі опіки тіла.

Вже надвечір рятувальникам вдалося з-під завалів будинку на Стуса витягнути живого чоловіка віком 20 років. Юнака звати Богдан. Його матір ще від ранку перебувала біля будинку і зі слізьми на очах просила працівників ДСНС та поліцейських знайти її сина. 20-річний тернополянин сам зміг додзвонитися до служби порятунку і весь час перебував на зв’язку. Чоловік під завалами провів майже 8 годин.

Однак за даними міністра МВС України Ігоря Клименка, який прибув у Тернопіль, під завалами досі можуть залишатися ще люди. Тому розбір уламків дому триватиме усю ніч і наступний день 20 листопада. На цей час в місті оголосили траур.

Зоряна Довгань, Громадське