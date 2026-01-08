Тернопільська митниця у боротьбі з контрабандою: 40 справ у суді та мільйонні санкції

Торік порушення митних правил на Тернопільщині призвели до десятків протоколів і мільйонних санкцій для порушників.

Упродовж 2025 року працівниками Тернопільська митниця складено 78 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 36,7 млн гривень. Матеріали охоплюють різні категорії правопорушень, пов’язаних із недотриманням вимог митного законодавства.

Серед найпоширеніших порушень, які фіксувалися протягом року: недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України; перевищення строків транзитних перевезень (доставки) товарів; перевищення строків тимчасового ввезення товарів; дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру.

Протидія порушенням митних правил здійснювалася у тісній взаємодії з правоохоронними органами та міжнародними партнерами.

Як повідомив начальник управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Володимир Петрук, 28 протоколів із загальної кількості на суму понад 25 млн гривень складено за результатами опрацювання відповідей, отриманих від митних органів іноземних держав, зокрема Литви, Чехії та Польщі. Значна частина таких матеріалів оформлена за статтею 483 Митного кодексу України, що передбачає відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

У межах проваджень у справах про порушення митних правил вилучено товарів на суму понад 10,3 млн гривень, до державного бюджету вже перераховано майже 1 млн гривень.

Також упродовж року до суду передано 40 справ про порушення митних правил на суму майже 26 млн гривень. За результатами розгляду судами 15 справ: накладено штраф на 10,6 млн гривень та застосовано конфіскацію товарів на понад 6 млн гривень.

Дотримання митного законодавства є обов’язковим для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності, а контроль за його виконанням залишається одним із пріоритетних напрямів роботи митниці.