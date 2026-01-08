15:02 | 8.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині прокуратура вимагає повернути державі 8 га заповідної землі, де розташована печера «Кришталева»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури подали позов в інтересах держави до Борщівської міської ради з вимогою  повернути у державну власність 8 га земель природно-заповідного фонду.

Прокурори встановили, що вказана ділянка знаходиться в межах НПП «Дністровський каньйон» та охоплює геологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення — печеру «Кришталева».

Попри особливий статус землі, вона була незаконно оформлена як ділянка лісогосподарського призначення та зареєстрована як комунальна власність. Надалі міська рада, не маючи на це повноважень, передала заповідну територію у постійне користування КП «Борщівський комунальник».

У судовому порядку прокурори вимагають: скасувати рішення міської ради та державну реєстрацію прав на землю;  виключити відомості про ділянку з Державного земельного кадастру; зобов’язати комунальне підприємство повернути землю державі.

Позов подано з метою попередити нецільове використання та втрату                      об’єктів природно-заповідного фонду. 

Господарський суд відкрив провадження у справі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *