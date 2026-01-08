Конфлікт із погрозами на адресу цивільного: Тернопільський ТЦК проводить перевірку

В мережі Інтернет з’явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт за участю військовослужбовця одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області та особи в цивільному, який перебував на задньому сидінні транспортного засобу. Інцидент супроводжувався нецензурною лайкою та погрозами застосування фізичної сили з боку військовослужбовця на адресу цивільної особи.

За даним фактом, призначено службове розслідування. Наразі проводиться перевірка, опитуються свідки та очевидці події, повідомляють у Тернопільському обласному ТЦК СП. Всі обставини конфлікту з’ясовуються в рамках службового розслідування.

Керівництво обласного ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг осіб, що беруть участь у конфлікті. Водночас наголошується, що остаточну правову оцінку події нададуть уповноважені органи.

Принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України — нульова толерантність до порушників Закону. Усі порушення, незалежно від статусу порушника, не покриваються. Військове командування підкреслює, що слухає кожного та відповідає за кожного.