Сніговий колапс на дорогах Тернопільщині. На деяких ділянках обмежено рух великогабаритного транспорту



Поліцейські закликають жителів області утриматися від поїздок та не наражати себе на небезпеку.



Уже другий день область надмірно засипає снігом. А під сніговим покривом – ожеледиця. У зв’язку зі зміною погоди синоптики оголосили на Тернопільщині другий рівень небезпеки (помаранчевий).



Ситуація на дорогах та в населених пунктах нашої області складна. Тому поліцейські закликають утриматися від поїздок та перебування на відкритій місцевості під час негоди. Також не залишайте та заберіть з обочин, тротуарів свої транспортні засоби, адже це перешкоджає роботі снігоприбиральної техніки. Важливо не паркувати автівки під деревами, рекламними конструкціями, лініями електропередач – під вагою снігу може статися обрив або падіння, що призведе до пошкодження вашого транспортного засобу.



Помаранчевий статус метеорологічного явища свідчить про реальну загрозу для життєдіяльності населення, функціонування енергосистем та транспортного сполучення. Тому прийнято рішення про обмеження руху великогабаритного транспорту на ділянці дороги Бережани-Рогатин. Ймовірно, перелік доріг буде збільшено.



У випадку тривалих відключень електроенергії громадяни можуть зайти погрітися чи зарядити мобільний телефон до адміністративних приміщень поліцейських підрозділів, поліцейських станцій, звернутися до дільничних офіцерів, поліцейських офіцерів громад. Також в області працюють всі пункти незламності.



За прогнозами синоптиків, погода на Тернопільщині погіршуватиметься ще й через зниження температури, тому поліцейські закликають жителів Тернополя та області бути максимально обережними. У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно телефонуйте на спецлінію 102, 112.





