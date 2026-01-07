На війні загинув захисник Іван Каськів з Тернопільщини

Клята війна знову і знову продовжує забирати життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу 05 січня 2026 року, внаслідок вогневого ураження боєприпасом поблизу н.п. Новомиколаївка Запорізької області загинув сержант КАСЬКІВ ІВАН ЙОСИФОВИЧ, 1970 року народження, житель с. Козаччина Борщівської територіальної громади, учасник АТО, який з перших днів повномасштабної війни приєднався до побратимів та продовжив боротьбу з клятим ворогом, але не судилось… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну Івану, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!