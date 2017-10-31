В одному з тернопільських відділів Нацполіції відбулася незвичайна подія

В останній день жовтня у вибухотехнічному відділі Нацполіції Тернопільщини відбулася незвичайна, однак приємна подія: у новозбудованому вольєрі оселилися німецька вівчарка Рік та кокер-спанієль Арчі. Повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Робота з облаштування «житла» для службових собак тривала протягом двох місяців та здійснювалася власними силами працівників відділу. Вольєр розташований поруч з дислокацією вибухотехнічного підрозділу, що дозволятиме здійснювати оперативний виїзд собак в складі вибухотехнічної групи для пошуку вибухових матеріалів.

Як зазначив інспектор-кінолог підрозділу Володимир Машталер вік чотирилапих помічників ще досить молодий – Рікові виповнилося 7 місяців, а Арчі – 10 тому їх становлення як службових собак ще попереду. Розраховує на їх допомогу і начальник відділу Ігор Васьків. – Розпочали будувати вольєр лише дня однієї вівчарки, а по завершенні колеги подарували кокера, тому на весну плануємо збудувати ще один. Також необхідно вирішити питання і щодо спеціалізованого транспорту для перевезення службових собак, – підсумував подію керівник вибухотехніків .