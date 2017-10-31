Зарваницька чудотворна ікона об’єднує тисячі українських заробітчан Італії у молитві за Україну

З благословення Преосвященого Владики Діонісія, Апостольського Візитатора для українців в Італії, повідомляємо про програму перебування копії Чудотворної ікони Зарваницької Богородиці серед українських громад Італії. Ікону, перед якою нещодавно молився Святіший Отець Франциск, Папа Римський, та поблагословив корони для неї, передано на почитання українським мігрантам, які станом на сьогодні чисельно приходять і моляться за мир в Україні та у своїх потребах.

Після молитовного вшанування у Римських громадах, ікона розпочала свій паломницький шлях до духовних станиць, де перебувають українці в Італії. Тому Українська греко-католицька в Італії запрошує усіх на молитву. Як зазначив о. Марко Семеген, настояьтель прокатедрального собору Святої Софії, куди ікона прибула першою “Сьогодні ми маємо непросту ситуацію в Україні, адже триває війна. Також тут наші громади є у непростій ситуації. Більшість – це жінки, які були змушені покинути рідну землю, родини. Не всі вони мають можливість побувати у Зарваниці, а сьогодні вони можуть молитися до ікони Матері Божої за усі свої переживання, турботи, непевності, з глибокою вірою у те, що Богородиця буде заступницею для всіх та кожного зокрема”, – відзначив священик.

Пригадуємо, що знакова подія для УГКЦ відбулася 15 жовтня у Ватикані. Тоді Святіший Отець Франциск, Папа Римський, благословив корони для чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, що стало актом чергового визнання її у католицькому світі та потвердженням чудодійної сили. На урочистій Літургії, яка відбулася на площі святого Петра у Римі, Понтифік молився перед іконою, а відтак вона стала доступна для публічного почитання вірними з цілого світу.

Детальну інформацію можна довідатись на сайті УГКЦ у Італії (www.chiesaucraina.it), на фейсбук-сторінках громад та у отців-душпастирів.

Програма перебування копії Чудотворної ікони Зарваницької Богородиці:

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

ПОМПЕЇ (01.11.2017, середа)

(каплиця української громади у санктуарії)

Божественна Літургія о 10:00

ФОДЖА (01.11.2017, середа)

Божественна Літургія о 16:00

АВЕЛІНО (02.11.2017, четвер)

Божественна Літургія о 15:00

САН ДЖУЗЕППЕ ВЕЗУВІАНО (03.11.2017, п’ятниця)

Божественна Літургія о 19:30

СОММА ВЕЗУВІАНА (04.11.2017, субота)

Божественна Літургія о 17:30

АВЕРСА (05.11.2017, неділя)

Божественна Літургія о 09:00

САЛЕРНО (05.11.2017, неділя)

Божественна Літургія о 14:00

НЕАПОЛЬ (09.11.2017, четвер)

Божественна Літургія о 16:00

КАЗЕРТА

(06-08.11.2017 і 10-12.11.2017)

Неділя 12.11.2017,

Божественна Літургія о 13:00

САНТА МАРІЯ КАПУА ВЕТЕРЕ (12.11.2017, неділя)

Божественна Літургія о 16:00

ЦЕНТРАЛЬНА ІТАЛІЯ

ПЕРУДЖА (18.11.2017, субота)

Катедральний Собор Святого Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo, piazza IV Novembre)

Божественна Літургія о 14:00

Молебень до Пресвятої Богородиці 15:30

Vespri (Вечірня) о 17:00 в латинському обряді на італійській мові. Очолює Архиєпископ і Митрополит Кардинал Гуальтєро БАССЕТІ, Президент Єпископської конференції в Італії (звернення і благословення Кардинала до прочан)

СІЄНА (19. 11.2017, неділя)

Божественна Літургія о 13.00

Церква святої Петронілли (Chiesa di Santa Petronilla)

СПОЛЕТО (26.10.2017, неділя)

Божественна Літургія о 10.00

Церква святого Понціана (Chiesa dі San Ponziano, via S.Salvatore Basica 2)

ТЕРНІ (26.10.2017, неділя)

Божественна Літургія о 14.30

Церква святої Марії Цариці (Chiesa della Santa Maria Regina)

ПІВНІЧНА ІТАЛІЯ

МІЛАН (3.12.2017, неділя)

Божественна Літургія о 13.00

Церква святого Івана Латеранського (San Giovanni in Laterano.via Pinturiccio 35)

ВІЧЕНЦА (08.12.2017, п’ятниця)

Божественна Літургія о 11.00

Церква Святого Йосифа (Chiesa di San Giuseppe, via Mercato Nuovo 23)

БРЕШІЯ (10.12.2017, неділя)

Божественна Літургія о 11.00

Церква святої Ангели Мерічі (Chiesa Santa Angela Merici)

ТРЕВІЗО (17.12.2017, неділя)

Божественна Літургія о 09.30

Церква святого Стефана (Chiesa di San Stefano, via Armando Diaz, 25, Treviso)

ПАДОВА (16.12.2017, субота)

Божественна Літургія о 10.00

Церква Серця Христового (Chiesa di Sacro Cuore, Riviera San Benedetto, 78, Padova)

ВЕНЕЦІЯ (17.12.2017, неділя)

Божественна Літургія о 13.00

Церква Найсвятішого імені Ісуса (святої Клари) (Chiesa Santissimo nome di Gesù (Santa Chiara), via Fondamenta Santa Chiara 495. Venezia)

Детальну інформацію можна довідатись на фейсбук-сторінках громад та у отців-душпастирів.

прес-служба архиєпархії