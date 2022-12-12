В Тернополі встановили першу швидкісну зарядну станцію для електромобілів
Попри енергетичну кризу розвиток електромобільності в Україні не припиняється.
Так, в Україні продовжує зростати не лише кількість електромобілів, але і зарядних станцій.
Зокрема, нова зарядна станція була встановлена у Тернополі. Це швидкісна зарядна станція YASNO E-mobility, яка стала першою для Тернополя та 12-ою в мережі.
На новій станції водії можуть скористатися наступними послугами:
- підзарядити свій електромобіль до 80% всього за 20 хв;
- завдяки портам 50 кВт постійного і 22 кВт змінного струму одночасно заряджатися можуть два електромобілі;
- скористатися послугою за допомогою мобільного застосунку YASNO E-mobility — він зорієнтує, чи вільна підстанція, дозволяє розрахуватися та запустити заряджання навіть не перебуваючи на місці.