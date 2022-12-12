В Тернополі встановили першу швидкісну зарядну станцію для електромобілів

Попри енергетичну кризу розвиток електромобільності в Україні не припиняється.

Так, в Україні продовжує зростати не лише кількість електромобілів, але і зарядних станцій.

Зокрема, нова зарядна станція була встановлена у Тернополі. Це швидкісна зарядна станція YASNO E-mobility, яка стала першою для Тернополя та 12-ою в мережі.

На новій станції водії можуть скористатися наступними послугами:

підзарядити свій електромобіль до 80% всього за 20 хв;

завдяки портам 50 кВт постійного і 22 кВт змінного струму одночасно заряджатися можуть два електромобілі;

скористатися послугою за допомогою мобільного застосунку YASNO E-mobility — він зорієнтує, чи вільна підстанція, дозволяє розрахуватися та запустити заряджання навіть не перебуваючи на місці.

