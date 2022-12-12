19:33 | 12.12.2022
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Новини Тернополя 

В Тернополі встановили першу швидкісну зарядну станцію для електромобілів

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Попри енергетичну кризу розвиток електромобільності в Україні не припиняється.

Так, в Україні продовжує зростати не лише кількість електромобілів, але і зарядних станцій.

Зокрема, нова зарядна станція була встановлена у Тернополі. Це швидкісна зарядна станція YASNO E-mobility, яка стала першою для Тернополя та 12-ою в мережі.

На новій станції водії можуть скористатися наступними послугами:

  • підзарядити свій електромобіль до 80% всього за 20 хв;
  • завдяки портам 50 кВт постійного і 22 кВт змінного струму одночасно заряджатися можуть два електромобілі;
  • скористатися послугою за допомогою мобільного застосунку YASNO E-mobility — він зорієнтує, чи вільна підстанція, дозволяє розрахуватися та запустити заряджання навіть не перебуваючи на місці.
     

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