У Тернополі стартує виставка наметів
9-10 вересня – Тент Експо від Gorgany
Вже завтра в Тернополі стартує виставка наметів від улюблених Горган
В тебе буде можливість оглянути 55+ моделей наметів для походів і кемпінгу. Більше того – в усі можна буде залазити, лежати всередині і тестувати під свої потреби.
Крім наметів розвісимо гамак-зону і будуть розставлені кемпінгові крісла і столи. Також на всі виставкові намети і гамаки діятиме , а на комплекти (*запитуй в нас на місці:)
З додаткових активностей на місці:
дегустації страв для мандрівників від ЇDLO та James Cook (13-14:00 в обидва дні)
конкурс на збирання намету на швидкість
розіграш термоса від Esbit серед зареєстрованих
вечірні суботні балачки і чудове місце зустрічі
Більше в постах події – слідкуйте за оновленнями тут – http://bit.ly/tentExpo
Приходь з друзями, малечі теж тут сподобається, бо є багато “будиночків”, які можна досліджувати. Влаштуємо міні-фестиваль відпочинку на природі!
До зустрічі на набережній!