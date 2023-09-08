У Тернополі стартує виставка наметів

9-10 вересня – Тент Експо від Gorgany

Вже завтра в Тернополі стартує виставка наметів від улюблених Горган

В тебе буде можливість оглянути 55+ моделей наметів для походів і кемпінгу. Більше того – в усі можна буде залазити, лежати всередині і тестувати під свої потреби.

Крім наметів розвісимо гамак-зону і будуть розставлені кемпінгові крісла і столи. Також на всі виставкові намети і гамаки діятиме знижка 15% , а на комплекти супер знижка (*запитуй в нас на місці:)



З додаткових активностей на місці:

дегустації страв для мандрівників від ЇDLO та James Cook (13-14:00 в обидва дні)

конкурс на збирання намету на швидкість

розіграш термоса від Esbit серед зареєстрованих

вечірні суботні балачки і чудове місце зустрічі



Більше в постах події – слідкуйте за оновленнями тут – http://bit.ly/tentExpo



Приходь з друзями, малечі теж тут сподобається, бо є багато “будиночків”, які можна досліджувати. Влаштуємо міні-фестиваль відпочинку на природі!

До зустрічі на набережній!

Поділіться:









