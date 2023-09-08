22:56 | 8.09.2023
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Афіша Тернополя 

У Тернополі стартує виставка наметів

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9-10 вересня – Тент Експо від Gorgany 🔥
⛺️ Вже завтра в Тернополі стартує виставка наметів від улюблених Горган ❤️ 
В тебе буде можливість оглянути 55+ моделей наметів для походів і кемпінгу. Більше того – в усі можна буде залазити, лежати всередині і тестувати під свої потреби.
Крім наметів розвісимо гамак-зону і будуть розставлені кемпінгові крісла і столи. Також на всі виставкові намети і гамаки діятиме знижка 15%, а на комплекти супер знижка (*запитуй в нас на місці:)

З додаткових активностей на місці:
✅ дегустації страв для мандрівників від ЇDLO та James Cook (13-14:00 в обидва дні)
✅ конкурс на збирання намету на швидкість
✅ розіграш термоса від Esbit серед зареєстрованих
✅ вечірні суботні балачки і чудове місце зустрічі

ℹ️ Більше в постах події – слідкуйте за оновленнями тут – http://bit.ly/tentExpo

Приходь з друзями, малечі теж тут сподобається, бо є багато “будиночків”, які можна досліджувати. Влаштуємо міні-фестиваль відпочинку на природі!
До зустрічі на набережній!

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