Василь Махно на сцені фестивалю “Ї” презентує свою нову збірку “Паперовий міст”

“Ця назва багатозначна. Паперовий міст – це письмо. Це діалог. Це слово. Це те, що можна зберегти за допомогою літер і слів, і те, чого не можна побудувати навічно. Іншими словами – це поезія“, – сказав Василь Махно

“Паперовий міст” – це дванадцята збірка віршів пана Василя. Письменник розповів, що коли писав ці поезії, то ловив себе на думці, що деякі образи знову приходять до нього з його ранньої творчості, ще з 90-тих років. Глядачам було цікаво слухати передісторії автора до кожного тексту, з кожним віршем в нього пов’язана певна життєва історія. У збірці є звичні для автора нью-йоркської теми – Атлантичний океан, Бруклін, Стейтен-Айленд. Також тексти про людське мислення, тривимірність часу. Не оминув автор і таких простих речей, як: сніг, світло, хмари, дім, кохання тощо. Але писав про це так, як бачить і відчуває.

Говорив Махно і про Тернопіль: “Тут пройшла моя молодість. Це дивовижне місто. Тернопіль – велика любов для мене.”

Не оминув митець тему війни і літератури. Говорив про те, як письменнику написати про це і уникнути агітаторства.

Звернув увагу Махно і на Україну в західному дискурсі. За словами пана Василя, у американських ЗМІ Україна відійшла наразі на задній план, в пріоритеті для них тема Сирії, Трампа і т.д. Проте, важливим є те, що слово “Майдан” закріпилось в голові пересічного американця. Про Україну почули. Також автор зазначив, що для українців зараз дуже важливо себе культурно ідентифікувати.

Окрім того, митець поділився з глядачами найближчими планами: наразі він працює над великим прозовим твором, який хоче видати вже у 2018 р.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».