На Монастирищині стараннями влади і громади «оживили» будинок культури (фото)

На Тернопільщині по сьогоднішній день залишається низка довгобудів. Одним із них був і будинок культури села Задарів.

Кількаповерхова будівля довгий час стояла без використання, але завдяки активній позиції місцевої влади, клуб вдалося «оживити»

– У минулі роки робили перелік незавершених об’єктів Тернопільщини і були плани на демонтаж клубу, а це ділянка в центрі села. Завдяки позиції Володимира Петровича, який тут був головою колгоспу, а зараз є вже 11-ий рік головою райради – споруду не віддали. Будівля була накрита черепицею, проте вона була важка і неякісна, конструкції не витримували, оскільки одна черепиця важила близько 4 кілограмів. Було прийняте рішення перекрити дах легшим матеріалом, металочерепицею, облаштувати водостічні труби, – розповідає голова районної адміністрації Степан Бойко.

Щоб будівля була обжитою, опалювалася, сільською радою були здані приміщення в оренду під аптеку, кафе, окрім того тут знаходиться сільська амбулаторія. В перспективі у будинок культури перенесуть і сільську раду та бібліотеку.

– Нам вдалося залучити в село Програму розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»), яка передбачала співфінансування і це дало поштовх до відновлення будинку культури. До того, будівля була просто вимурована і накрита, не було внутрішніх оздоблювальних робіт, не було комунікацій, – говорить очільник району.

Минулого року за кошти місцевого бюджету у актовому залі зробили підлогу та фасад з утепленням. Виконані роботи дозволили провести у клубі і перші масові заходи, окрім того, радіють селяни і підприємцям, які орендують тут приміщення та справно наповнюють бюджет.