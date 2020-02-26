Відомі попередні причини масового отруєння вихованців Тернопільського коледжу

Станом на 22.02.2020 р. всі діти вже були виписані з інфекційного відділення Збаразької районної лікарні. За інформацією з ДУ «Тернопільський лабораторний центр МОЗ України» із 25 хворих, що були госпіталізовані, у 5 виділено норовірус. В інших хворих виділявся стафілокок, умовно патогенна флора (дослідження проводили в районній лікарні).

За даними лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, змивів з обладнання, кухонного посуду, взірців води питної, відібраних на харчоблоці коледжу, що проводились Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби у добових пробах за 18.02.2020 р. (день, що передував поступленню хворих у лікарню) виділені патогенні збудники – сальмонела та стафілокок, бактерії групи кишкової палички; із 20-ти змивів у 19-ти незадовільні результати – виділені бактерії групи кишкової палички та стафілокок. Дані результати свідчать про грубі порушення вимог санітарного законодавства – технології та умов приготування страв, недотримання режиму дезінфекції, особистої гігієни персоналом їдальні.

Обстеження контактних осіб, персоналу харчоблоку проводять в ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Остаточних результатів всіх досліджень ще немає, епідрозслідування триває.

Розпорядженням начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області – головного державного інспектора Тернопільської області тимчасово призупинено роботу харчоблоку Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», харчування учнів організовано на базі Збаразької санаторної школи-інтернат.

Керівнику Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою за результатами перевірки вручений припис, що обов’язковий до виконання. Рішення про відновлення роботи харчоблоку коледжу буде прийняте за умови виконання всіх вимог, викладених у приписі (зокрема поновлення кухонного обладнання, інвентаря, закінчення ремонтних робіт, отримання результатів обстеження персоналу їдальні та контрольних лабораторних досліджень після генерального прибирання).

На 24.02.2020 р. заплановане засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС.