Відтепер тернопільські студенти можуть стажуватися в Туреччині

Тернопільський національний педуніверситет ім. В. Гнатюка уклав договір про співробітництво із ТОВ “КАЛІПСО ТУР ЮА» з питань стажування студентів у Туреччині.

Як йдеться у повідомленні прес-служби ТНПУ, 6 грудня представники ТОВ “КАЛІПСО ТУР ЮА» провели презентацію програм стажування студентів на базах практики на території Турецької Республіки. На зустрічі були присутні студенти географічного факультету спеціальності туризм, факультету фізичного виховання та факультету іноземних мов.

В результаті домовленостей між керівництвом нашого університету і ТОВ “КАЛІПСО ТУР ЮА» підписано договір про співробітництво з питань стажування студентів. Ця угода передбачає удосконалення наявних та набуття нових професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових знань з іноземних мов.

Зараз відбувається набір учасників в рамках програм стажування. Тому тим студентам ТНПУ ім. В. Гнатюка, які хочуть брати участь в цих програмах, потрібно зареєструватися на сайті ТОВ “КАЛІПСО ТУР ЮА»: http://calypsotourua.com/trudoustrojstvo/