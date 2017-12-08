Передчасно помер студент інституту на Тернопільщині

На сайті Тернопільського національного економічного університету сьогодні повідомили сумну звістку про смерть молодого хлопця, який навчався у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ.

“Колектив викладачів, студентів, співробітників Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ сумує з приводу передчасної смерті студента 4-го курсу Петра Дичковські, — йдеться у повідомленні. — Важко висловити словами увесь жаль з приводу непоправної втрати, смерті доброго, незламного духом юнака, котрий заслуговує на найкращі слова поваги та шани. Світла пам’ять про нього завжди житиме у наших серцях. Від імені колективу Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Петр”.