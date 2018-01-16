Відверто про друзів та гроші – народний депутат з Тернополя

Народному депутатові Романові Заставному не завжди повертають гроші. У цьому він зізнався під час передачі на одному з місцевих телеканалів. За словами політика, по гроші до нього зверталися нерідко, були серед них й недобросовісні боржники, які так і не повернули борг. Неодноразово Роман Заставному доводилось позичати гроші й своїм друзям.

Загалом же товаришує народний депутат із різними людьми, різних професій, з різних куточків країни і навіть світу. Із багатьма з них обранця пов’язують довгі роки дружби. Товариші жартують, що в Романа Йосиповича є вміння «наживати» друзів.