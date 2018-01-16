Новини Тернополя 

Тернопільський університет проводить конкурс на найкращі світлини зі студентського життя

Irena 29 Views Прокоментуй!


Тернопільський державний медичний університет започатковує на своєму сайті рубрику конкурсів на кращі світлини зі студентського життя.

Перший з них – «Культурне розмаїття» – стосується українських традицій та їх вивчення студентами університету. Упродовж року ТДМУ тісно співпрацював з етногалереєю «Спадок», під час якої майбутні медики змогли більше дізнатися про особливість українських строїв, символіку вишиванок Також вони мали нагоду зробити неповторну фотосесію в автентичному українському вбранні. 

Сьогодні ви маєте можливість обрати ту світлину, яка на вашу думку є найкращою. Проголосувати можна лише за одну фотографію. Форма голосування розташована внизу під всіма фотографіями. Тисніть на номер тієї, яка вам сподобалася. 

Голосування триває до 14 лютого 2018 року.

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