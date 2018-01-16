Тернопільський університет проводить конкурс на найкращі світлини зі студентського життя



Тернопільський державний медичний університет започатковує на своєму сайті рубрику конкурсів на кращі світлини зі студентського життя.

Перший з них – «Культурне розмаїття» – стосується українських традицій та їх вивчення студентами університету. Упродовж року ТДМУ тісно співпрацював з етногалереєю «Спадок», під час якої майбутні медики змогли більше дізнатися про особливість українських строїв, символіку вишиванок Також вони мали нагоду зробити неповторну фотосесію в автентичному українському вбранні.

Сьогодні ви маєте можливість обрати ту світлину, яка на вашу думку є найкращою. Проголосувати можна лише за одну фотографію. Форма голосування розташована внизу під всіма фотографіями. Тисніть на номер тієї, яка вам сподобалася.

Голосування триває до 14 лютого 2018 року.