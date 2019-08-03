Відвідувачі поставили “четвірку” тернопільському суду

26 липня 2019 року активісти громадського благодійного фонду “Право і Демократія” презентували у Тернополі результати опитування громадян — учасників судових проваджень щодо їхнього задоволення роботою судів Тернопільської області. В ході анкетування використовувались картки громадянського звітування (КГЗ).

До участі у заході долучився керівник апарату Тернопільського апеляційного суду Ігор Буць та представники апаратів місцевих судів області.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 2 квітня 2015 року №28 було затверджено методологію: “Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи (СОРС)”, відповідно до якої за технічної підтримки Проекту USAID “Нове правосуддя” та Фонду “Право і Демократія” у судах України почали вибірково проводитись опитування громадян.

“Починаючи з 2019 року методологію СОРС із застосуванням карток громадянського звітування запроваджено в усіх судах України”, — зазначив під час презентації голова правління Фонду “Право і Демократія” Андрій Бурий.

Таким чином, вперше одночасно у 19 судах різної юрисдикції, розташованих на території нашої області (зокрема, у 16 районних, а також у Тернопільському — апеляційному, окружному адміністративному та господарському судах) було проведено опитування громадян, в ході якого відповіді надала 1 тисяча 68 осіб, які відвідували судові установи у період із 5 квітня по 15 травня 2019 р.

Опитування було анонімним і проводилось шляхом заповнення спеціально розроблених карток громадянського звітування. За бажанням відвідувачі могли анкету заповнити самостійно або за допомогою уповноваженого працівника апарату суду.

Заповнені картки опрацьовували спеціалісти Фонду “Право і Демократія”. А вже на підставі отриманих результатів соціологи Фонду розробили та надали кожному суду методичні рекомендації щодо покращення якості і доступності судових послуг.

За результатами опитування, розповів директор Фонду Віталій Разік, 49% відвідувачів судів Тернопільської області проживає у місці розташування судової установи, 51% — приїхали з іншого населеного пункту. Більшість респондентів — це люди середнього віку.

Несуттєвою є різниця за статтю, оскільки практично половину респондентів становили чоловіки (51%), 49% — жінки.

Разом із тим, більшість респондентів мають вищу освіту. Водночас лише 33% — фахові юристи.

60% учасників опитування представляли у суді власні інтереси.

Оцінюючи якість роботи Тернопільського апеляційного суду, більшість громадян поставили “4” з плюсом (за 5-бальної шкалою), – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.