У Тернопільській області впав метеорит (розважальне відео)

Нагадуємо: дане відео художнє, зняте виключно в розважальних цілях і не претендує на достовірність.

Падіння метеориту чи будь-якого космічного тіла – завжди цікава подія, адже це явище унікальне і тому притягує багато уваги землян навіть у двадцять першому столітті. Утім, цього разу ще цікавіше, адже очевидці пов’язали цю подію із пришестям НЛО у Королівський ліс, про що знято вже декілька репортажів. Тож, сідайте зручніше. В цьому відео розберемся чи дійсно щось падало, а якщо падало, то з космосу чи ні.