Павло Зібров, хор Верьовки та іноземні гості: у Бучачі масштабно відсвяткували День міста

В останню неділю липня богослужінням, спортивними змаганнями та концертом у Бучачі відзначили День міста.

Захід відбувся під гаслом «Лину до тебе, мій Бучач». За підтримки народного депутата Миколи Люшняка гостем святкувань став Павло Зібров, який спеціально для бучаччан прилетів з відпочинку в Анталії. Окрім цього, для гостей свята співали кавер-група «100 хвилин», Національний хор України ім. Гр. Верьовки та багато інших виконавців. Завітав на святкування й Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук.

Звертаючись до бучаччан, Микола Люшняк наголосив на тому, що Бучач – частина Європи, яка гідна мати успішне європейське майбутнє.

– Сьoгодні ми відзначаємо подвійне свято – День Бучача та День Володимира-Хрестителя, який дав поштовх духовному життю всієї Європи. Саме Бучач сьогодні і є тією частинкою Європи, тому наше завдання – втілювати успішне та європейське майбутнє. Бучаччани, вітаю вас із святом та дякую за вашу підтримку. Обіцяю, що всі наступні п’ять років працюватиму на розквітання нашого славного Бучача. Ми залишимо нашим дітям ту спадщину, про яку вони мріють, – наголосив Микола Люшняк.

Поважним гостем свята на Дні міста в Бучачі був Роман Ващук — канадський дипломат українського походження, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні. Він зауважив, що бучаччани завжди славилися своє наполегливістю, хоч і працювали в дуже нелегких умовах.

– Моя родина була частинкою історії Бучача упродовж шести років – 1933-1939 рр. У той час дідусь був директором Повітового союзу кооперативу Бучача. Знаю, що люди в цих краях ніколи не працювали у легких умовах. Мій дідо був ревізором, його прислав на Бучаччину ревізійний союз. Тоді у 1933 році Повітовий союз банкротував, що було зумовлено світовою економічною кризою. Дідусеві вдалося поставити цей край на ноги. Він відновив експорт яєць та іншої продукції до країн Європи. Зробив це сам, бо був людиною-організатором, яка працювала з тисячами людей, організованих в кооперативи. Він часто сидів в криміналі, але, коли виходив, то знову продовжував наполегливо працювати. Я вірю, що такий потенціал є сьогодні й у вас. Пам’ятаю його рішучою, бадьорою та оптимістичною людиною. У тому будинку, де колись працював мій дідусь, сьогодні облаштовано одне із приміщень підприємства «Бучачагрохлібпром». Думаю, що ця традиція оптимізму, активності та наполегливої праці знайшла продовження у його колективі, – звернувся Роман Ващук.

З нагоди свята привітав жителі Бучача відомий місцевий аграрій та меценат Петро Гадз.

– Я радий, що маю можливість жити та працювати у краї з такою багатою історією. Бучаччани здавна славилися своєю працьовитістю та непохитністю. Вони завжди нелегко працювали, тому й сьогодні мають успішне місто, яке з впевненістю крокує у європейське майбутнє. Я вітаю вас зі святом. Вірю, що далі нас чекає ще більш перспективне майбутнє. Нам потрібно залучати інвестиції, будувати нові підприємства. Лише так вдасться залишити українців в рідній державі й зробити її ще сильнішою, – зазначив Петро Гадз.