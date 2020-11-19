Вікова статистика захворюваності на COVID-19. Більшість хворих в області – віком від 30 до 49 років

Станом на 18 листопада, найбільша кількість випадків зафіксована у віковій групі від 30-49 років. Наступними у віковій групі – люди у віці від 50 до 65 років.

За результатами аналізу, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 0 до 17 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 6,4%.

Для 18-29-річних – відповідно 11,9%; для 50-65-річних – 33,6%; для 65 і більше років – 14,3%.

У зоні найбільшого ризику перебувають люди у віці 30-49 років, для них цей показник становить 33,8%.