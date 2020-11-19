17:31 | 19.11.2020
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Новини Тернополя 

Вікова статистика захворюваності на COVID-19. Більшість хворих в області – віком від 30 до 49 років

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 18 листопада, найбільша кількість випадків зафіксована у віковій групі від 30-49 років. Наступними у віковій групі – люди у віці від 50 до 65 років.

За результатами аналізу, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 0 до 17 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 6,4%.

Для 18-29-річних – відповідно 11,9%; для 50-65-річних – 33,6%; для 65 і більше років – 14,3%.

У зоні найбільшого ризику перебувають люди у віці 30-49 років, для них цей показник становить 33,8%.

За даними щодо вікових груп, які захворіли на COVID-19:
🔸 1556 осіб віком 0-17 років (6,4%);
🔸 2875 оcіб віком 18-29 років (11,9%);
🔸 8205 осіб віком 30-49 років (33,8%);
🔸 8149 осіб віком 50-65 років (33,6%);
🔸 3457 осіб віком 65 і більше років (14,3%).

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 18 листопада, лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Тернопільській області зафіксовано 24242.

Порівняно, рівно три місяці тому, станом на 18 серпня, кількість захворілих на коронавірус в області становила 3902 особи.

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