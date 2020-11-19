Тернопільська лікарка Віра Ганчарик радить, як харчуватися під час гострих інфекційних захворювань

Дуже важливо зміцнювати імунну систему не лише фізичними вправами, здоровим сном та відпочинком, а й правильним харчуванням . Невипадково є приказка, що ми те, що ми їмо. А відтак, саме наш спосіб харчування впливає на наше самопочуття, настрій, здоров’я.

Сьогодні, в умовах пандемії коронавірусу, дуже важливо не нехтувати парадами та застереженнями фахівців і бути відповідальними, аби вберегти своє здоров’я і своїх рідних.

Фахівець із дієтології, завідуюча відділенням медичної статистики та методичної роботи Тернопільської університетської лікарні Віра Михайлівна Ганчарик радить дотримуватися правильного харчування та спеціальної дієти при гострих інфекційних захворюваннях, якщо, власне, ви вже захворіли.

За її словами, рекомендуються та будуть корисними такі продукти харчування:

– пшеничний підсушений хліб,

– знежирені м’ясні і рибні бульйони,

– супи на овочевому відварі, слизисті відвари з круп,

– нежирні сорти м’яса, птиці, риби,

– молочнокислі напої, сир,

– протерті каші з рису, манної і гречаної круп,

– картопля, морква, буряк, цвітна капуста, стиглі томати,

– стиглі м’які фрукти і ягоди, відвар шипшини,

– цукор, мед, варення, джем, мармелад.

Продукти, що виключаються:

– житній і будь-який свіжий хліб, здоба;

– жирні бульйони, борщі;

– жирні сорти м’яса, птахи, риби, ковбаса копченина, солона риба, консерви;

– цілісне молоко і вершки, жирна сметана, сир;

– пшоно, перлова і ячна крупи, макарони;

– білокачанна капуста, редиска, редька, цибуля, часник, огірки, боби;

– плоди, багаті клітковиною;

– шоколад, тістечка, какао.

Зауважимо, що дієта № 13 – при гострих інфекційних захворюваннях, – це дієта з енергоцінністю,

зниженою у великій мірі за рахунок жирів і вуглеводів, з підвищеним вмістом вітамінів.

Хімічний склад і енергоцінність (добовий раціон): – білки – 75-80 г (60-70% тваринного походження); – жири – 60-70 г; – вуглеводи – 300-350 г; – енергоцінність – 2200-2300 ккал.