Віктор Овчарук: «Обласна рада сприятиме реалізації усіх програм, спрямованих на відповідальне ставлення дітей до здоров’я»

Голова обласної ради зустрівся із головою Всеукраїнської наркологічної асоціації, доктором медичних наук Анатолієм Вієвським. Він є ініціатором впровадження комплексної програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем для школярів «Відверта розмова». «Є необхідність, щоб до цієї важливої роботи, окрім лікарів, були залучені класні керівники, психологи шкіл, педіатри та батьки учнів. Програма «Відверта розмова» якраз і передбачає їх активну участь в цьому процесі», – розповів Анатолій Вієвський.

Програма «Відверта розмова» з 2012 року включена до Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Вона впроваджувалася уже в кількох областях України.

«Обласна рада сприятиме реалізації усіх програм, спрямованих на відповідальне ставлення дітей до здоров’я, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Переконаний, що програма важлива. І у поєднанні із популяризацією спорту даватиме позитивні результати».

Участь у зустрічі також брали заступник голови ОДА Юрій Юрик, начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, начальник управління освіти та науки Ольга Хома, головний спеціаліст-педіатр управління охорони здоров’я Майя Голяк та головний позаштатний спеціаліст-нарколог управління охорони здоров’я Василь Галанов.