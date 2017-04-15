Оперативна інформація про зміну погодних умов на Тернопільщині

За синоптичною ситуацією станом на 14 квітня 2017 року ,

впродовж 18 – 20 квітня на Тернопільщині можливе суттєве погіршення погодних умов.

18 квітня погоду Тернопільщини буде обумовлювати вплив циклону, який зміститься з Польщі на територію західних областей України. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем, вранці та вдень місцями сильні,. Налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Можливе утворення тимчасового нестійкого снігового покриву. Вітер поривчастий. Очікується аномальний хід температури: вночі 1 – 6º тепла, вранці та вдень зниження до 1º тепла, місцями заморозки 0 – 2º.

18-19 квітня над Італією формується циклон, який зміститься центром на Румунію, в подальшому через Молдову на південь Одещини. Тернопільщина потрапить під вплив цього циклону та систем атмосферних фронтів ввечері 19 квітня – доба 20 квітня.

19 квітня очікується переважно мокрий сніг, місцями з дощем від невеликого до помірного. Ввечері місцями можливі сильні опади. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Температура повітря впродовж доби 1 – 3º тепла, на поверхні ґрунту, місцями в повітрі, заморозки 0 – 3º.

20 квітня очікуються сильні опади, в окремих районах існує ймовірність дуже сильних опадів, у вигляді мокрого снігу, вранці та вдень з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Окремі пориви вітру (північно-східного з переходом на північно-західний), 15 – 22 м/с. Температура повітря суттєво не зміниться.

Інформація буде уточнюватись щоденними прогнозами та штормовими попередженнями.