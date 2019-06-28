Владика Теодор освятив іконостас у храмі на Тернопільщині

23 червня єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) візитував парафію Вознесіння Господнього с. Гайок, Бережанського деканату. Під час цього відбулася Божественна Літургія та освячення іконостасу.

У своєму пастирському слові владика Теодор утворив своєрідний діалог і розповів хто такі святі, навів приклади святості і закликав до їх наслідування. Отримати єпископське благословення прийшло більше двохсот людей, не лише місцевих, а й з навколишніх сіл.

Архієрей очолив Божественну Літургію, на якій йому співслужили священники Бережанського деканату на чолі з деканом Бережанським о. Іваном Хрептаком, а також ті, що ще від першого каменя проводили тут Богослужіння. Один із священників і будівничих цього храму, о. Микола Габоряк, уже отримує вічну нагороду перед престолом Небесного Отця.

Із вересня 2011 року адміністратором храму Вознесіння Господнього с. Гайок є о. Віталій Іващук. Він, разом з сім’єю чи не найбільше долучився до підготовки і проведення цього свята, як працею, так і молитвою. Цей день був особливий і залишиться в пам’яті і історії церкви назавжди.

Цей, начебто, маленький храм уже багато пережив, за час свого існування. Цього року буде 10 років з дня посвяти. Його будівництво почалося ще у 1995 р. і продовжувалося, із зупинками, аж до 2009р. Багато радостей і невдач, пожертв і молитов приховують в собі стіни цього храму. Не один душпастир сіяв свої зерна на його нивах. Тому це свято зібрало священників і людей, справді, як одну велику родину.

Повідомила Надія Брицька

Джерело: сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії