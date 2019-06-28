Петро Порошенко купив на кременецькому базарі малину (фото, відео)

Сьогодні на Тернопільщині партія «Європейська Солідарність» представляє свою команду. П`ятий Президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко разом із партійцями та кандидатами до Верховної ради уже зустрілися з громадами Кременця та Зборова.

У Кременці Петро Порошенко також зайшов на місцевий базар, де купив смачної кременецької малини. «У Кременці на ринку купив малину просто з городу. Смачнішої не куштував», – сказав він.

Під час зустрічі з громадою міста Кременець п’ятий Президент зазначив, що патріотичний виборець має розуміти: сьогодні нібито пропонують різноманіття політичних сил, за які можна проголосувати, але абсолютна більшість з них не має жодного шансу, щоб подолати бар’єр. «Нам треба не допустити, щоб голос патріотичних сил був змарнований, бо якщо політична сила не подолає бар’єр – це означає, що ваш голос піде Медведчуку, Бойку, Новінському, Мураєву. Тому голосувати потрібно за сильну і надійну партію, яка точно зможе захистити інтереси України в стінах парламенту», – наголосив Петро Порошенко.

Крім того, Петро Порошенко разом із своєю командою побуває у Тернополі, де урочистості розпочнуться о 20:00 год на набережній Тернопільського Ставу.

«Команда «Європейської Солідарності» буде «спецназом» у парламенті. Це сильна та надійна партія, яка точно зможе захистити інтереси України в стінах Верховної Ради», – акцентував п’ятий Президент.