Вночі у Тернополі затримали п’яного

Сьогодні, близько 4-ї години ранку, на вулиці Генерала Мирона Тарнавського патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався під час комендантської години



Спілкуючись з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку на місці зупинки. Прилад Драгер зафіксував 1,59 проміле алкоголю в крові водія.



Патрульні відсторонили нетверезого порушника від керування автомобілем та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Санкція передбачає штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування на 1 рік. Рішення по справі прийматиме суд

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