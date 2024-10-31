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Новини Тернополя 

Вночі у Тернополі затримали п’яного

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Сьогодні, близько 4-ї години ранку, на вулиці Генерала Мирона Тарнавського патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався під час комендантської години 🚙 

Спілкуючись з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку на місці зупинки. Прилад Драгер зафіксував 1,59 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні відсторонили нетверезого порушника від керування автомобілем та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Санкція передбачає штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування на 1 рік. Рішення по справі прийматиме суд ⚖️

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