На Тернопільщині під колеса автівок потрапили велосипедист та водій мопеда

30 жовтня близько 17:00 38-річний водій мопеда Yamaha, рухаючись центральною дорогою із села Золотники в напрямку села Бурканів, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Dacia Logan. У результаті аварії мопедиста доправили до лікарні.

Із множинними переломами та іншими тілесними ушкодженнями потрапив до медзакладу й житель села Дунаїв 1983 року народження. Чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події виїжджали працівники Кременецького райвідділу поліції. За попередньою інформацією, автопригода трапилася о 20:00 на трасі Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen T5, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення із велосипедистом, який рухався в попутному напрямку. 31-річного чоловіка госпіталізували .

У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.