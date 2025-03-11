Волонтерка з Тернополя просить допомогти зібрати кошти на лікування важкопораненого чоловіка 

Віктор Соловій з Тернополя був поранений в жовтні минулого року під час наступу на Запорізькому напрямку. Після цього певний час лежав у комі, втратив пам’ять. На його лікування та реабілітацію потрібно 300 тис. грн

Допомоги на лікування потребує важкопоранений військовий з Тернополя Віктор Соловій. Він чоловік вимушеної переселенки з Попасної Луганської області Юлії Марченко, яка переїхала у Тернопіль, рятуючись від війни. Дружина відкрила збір коштів на лікування та реабілітацію воїна.

Юлія Марченко переїхали до Тернополя три роки тому – на початку повномасштабної війни. Тут вона волонтерить у хабі “Нове життя”, який допомагає вимушеним переселенцям, військовим та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. З Віктором вони познайомилися рік тому.

Він побачив у фейсбуці, що я пощу збори на потреби військових. Попросив поширити його пост про збір, і так почалася наша історія кохання! У нас двоє діток – мій син та його донька, – розповіла дружина воїна Юлія Марченко.

Віктор Соловій пішов воювати в листопаді 2022 році в 16-й окремий стрілецький батальйон. 11 жовтня 2024 року під час наступу на Запорізькому напрямку він був отримав важкі поранення під час скидів вибухівки з дрона.

Він мені зранку написав, як тільки вийшов на пост. І все, пропав. Було зрозуміло, що щось трапилося. Шукали його два дні. І в неділю 13 жовтня, я дізналась, що він лежить в лікарні в дуже важкому стані. Я одразу виїхала з Тернополя в Запоріжжя, – розповідає Юлія Марченко

Якийсь час чоловік пролежав в комі. У нього відкрита черепно мозкова травма, 6 уламків залишилось в голові. Поранена ліва сторона: плече, стегно, нога, також на лівому боці наскрізна рана. Лікарі говорили, що у нього практично немає шансів на одужання, та Юлія не покидала надію.