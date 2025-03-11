Герої не повинні повертатися додому на самоті. Долучайся до місії «На щиті»

На Тернопільщині працює волонтерська місія «На щиті», яка виконує надзвичайно важливу місію – допомагає повертати загиблих захисників України додому з гідністю та честю.

У команді місії – 25 волонтерів, кожен із яких відіграє ключову роль у цьому процесі. Це водії, координатори, організатори зустрічей та люди, які підтримують родини полеглих воїнів.

Кожен волонтер має свою власну мотивацію. Дехто втратив на війні близьку людину, інші відчувають моральний обов’язок перед тими, хто віддав життя за Україну. Об’єднує їх одне – бажання гідно вшанувати пам’ять загиблих героїв.

Щодня волонтери беруть участь у траурних кортежах, організовують перевезення тіл, взаємодіють із громадами та ритуальними службами. Їхня робота часто триває до пізньої ночі, а емоційне навантаження надзвичайно велике.

Але вони не зупиняються, бо знають, наскільки важливо, щоб кожен полеглий воїн повернувся додому з честю.

Місія не фінансується державою, тому волонтери покладаються на благодійні внески та підтримку небайдужих людей.

Допомогти можна:

✅ Паливом та транспортом для перевезень

✅ Фінансовою підтримкою

✅ Поширенням інформації

✅ Простими словами вдячності

Долучитися до колони супроводу можна за посиланням:

👉 https://t.me/nashchyti_te_ua

Разом ми можемо зробити більше. Герої не повинні повертатися додому на самоті.